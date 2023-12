„Momen­te der Nähe“

Wai­schen­feld. „Wenn jeder an sich selbst denkt, ist eben nicht an alle gedacht“, so der Frei­bur­ger Erz­bi­schof Ste­phan Bur­ger, zum Welt­tag der Armen im Novem­ber 2023. Seit Jah­ren bün­deln die Mal­te­ser deutsch­land­weit ihr Enga­ge­ment rund um den Welt­tag der Armen in der Vor­weih­nachts­zeit unter dem Mot­to „Momen­te der Nähe“. Die Wochen vor Weih­nach­ten sol­len im Mal­te­ser Ver­band dafür ste­hen, Begeg­nun­gen zu för­dern und Momen­te zu schaf­fen, die die Gesell­schaft näher zusam­men­rücken las­sen. Wie bereits in den ver­gan­ge­nen Jah­ren hat sich der Mal­te­ser Hilfs­dienst Wai­schen­feld in Zusam­men­ar­beit mit der Cari­tas Sozi­al­sta­ti­on an zwei Tagen an der Akti­on „Momen­te der Nähe“ beteiligt.

Am ersten Tag ver­teil­te die Cari­tas-Sozi­al­sta­ti­on Holl­feld / Wai­schen­feld von der Mal­te­ser- Jugend lie­be­voll gepack­te Über­ra­schungs­pa­ke­te an ver­schie­de­ne Senio­rin­nen und Senio­ren im Raum Wai­schen­feld / Ahorn­tal. Der zwei­te Akti­ons­tag fand im loka­len Senio­ren­heim “Cura Vivum“ in Wai­schen­feld statt. Hier hat die Mal­te­ser-Jugend Gedich­te und Geschich­ten zur Vor­weih­nachts­zeit vor­ge­tra­gen und allen Bewoh­ne­rin­nen und Bewohnern

eben­falls ein Über­ra­schungs­pa­ket überreicht.

„Es ist unglaub­lich, mit wel­chem Enga­ge­ment sich unse­re Jugend­grup­pe beim Ver­packen und Zusam­men­stel­len der Tüten ein­ge­bracht hat, auch das sind Momen­te der Nähe“, so Elke Klaus, von der Mal­te­ser-Jugend als loka­le Organisatorin.

Christ­lich und enga­giert: Die Mal­te­ser set­zen sich für Bedürf­ti­ge ein. Hil­fe für mehr als zwölf Mil­lio­nen Men­schen pro Jahr welt­weit • 80.000 Enga­gier­te in Ehren- und Haupt­amt • an 700 Orten • 1 Mio. För­de­rer und Mitglieder.