Pünkt­lich zur Advents­zeit hat auch das neue, moder­ne Krip­pen­mu­se­um im histo­ri­schen Bein­haus hin­ter der Pfarr­kir­che wie­der für Besu­cher geöffnet.

Rund 150 Dar­stel­lun­gen sind in dem 1543 erbau­ten Fach­werk­haus zu bewun­dern. Ein glä­ser­ner, neu­zeit­li­cher Kubus­an­bau dient als Ein­gangs­hal­le und ver­bin­det die obe­ren Stock­wer­ke mit dem Kellergewölbe.

Die fas­zi­nie­ren­de Krip­pen­samm­lung von Dom­ka­pi­tu­lar Jür­gen Lens­sen zeigt Aus­stel­lungs­stücke aus allen Erd­tei­len – jede Krip­pe erzählt ihre eige­ne Geschich­te. Betreut wird das Muse­um vom Fran­ken­bund Bau­nach. Sein Vor­sit­zen­der Franz Götz ist stolz auf das Ent­stan­de­ne, „Die vie­len unter­schied­li­chen Krip­pen­en­sem­bles aus Holz und Stein, Metall und Glas, Stoff und Alt­me­tall lie­fern viel­fäl­tig­ste Erzählanlässe.“

So kann auch eine Krip­pe bewun­dert wer­den, die Chri­sten wäh­rend ihrer Inhaf­tie­rung in einem Kon­zen­tra­ti­ons­la­ger not­dürf­tig anfer­tig­ten. Dadurch ent­deckt der Besu­cher des Krip­pen­mu­se­ums Bau­nach ganz neue Askep­te von Weihnachten.

Die ver­schie­de­nen Dar­stel­lun­gen der Her­bergs­su­che und der Flucht der Hei­li­gen Fami­lie, die schwie­ri­ge Situa­ti­on, in die Chri­stus hin­ein­ge­bo­ren wur­de – näm­lich in ein von den Römern besetz­tes Land, in eine Zeit vol­ler Gewalt und Ter­ror – all das passt lei­der auch unmit­tel­bar zum Zeit­ge­sche­hen von heute.

Seit Kur­zem kann man auch die ehe­ma­li­ge Krip­pe der Pfarr­kir­che St. Oswald bewun­dern, ent­stan­den um 1905. Dank der Viel­zahl der Expo­na­te, wel­che an das ehren­amt­li­che Team des Fran­ken­bun­des über­ge­ben wur­den, erfolgt regel­mä­ßig ein Wech­sel in der Dau­er­aus­stel­lung, sodass die Besu­cher auch bei einem zwei­ten Besuch wie­der neue Krip­pen bestau­nen können.

Öff­nungs­zei­ten:

Vom 1. Advent bis Sonn­tag nach Dreikönig:

Diens­tag – Sonn­tag: 14:00 –17:00 Uhr

(ACH­TUNG: Hei­lig Abend und Sil­ve­ster bleibt das Muse­um geschlossen)