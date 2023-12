Hofer Wärscht­la­mo kommt nach Bad Steben:

Enga­ge­ment für den guten Zweck – Das Hofer Land unter­stützt Sternstunden

Das Hofer Land betei­ligt sich an der Stern­stun­den-Akti­on des Baye­ri­schen Rund­funks. Seit 30 Jah­ren unter­stützt der BR auf die­se Wei­se Hilfs­pro­jek­te für bedürf­ti­ge Kin­der. Unter dem Mot­to „Gemein­sam für Kin­der in Not“ lädt das Hofer Land an ver­schie­de­nen Stand­or­ten ein, regio­na­le Genüs­se zu erle­ben. Der Hofer Wärscht­la­mo wird in der Regi­on unter­wegs sein und gegen eine Spen­de Wärscht­la ver­tei­len. Die Erlö­se kom­men dabei voll­stän­dig der Stern­stun­den-Akti­on zugute.

Rehau, Helm­b­rechts, Bad Steben und noch ein­mal Rehau wer­den in der kom­men­den Woche die Orte sein in denen man die­se Hofer Spe­zia­li­tät direkt von einem der weit über die Regi­on hin­aus bekann­ten Ver­tre­ter des Hofer Lan­des wird erwer­ben kön­nen. Genie­ßen und dabei etwas Gutes tun kann man in Bad Steben am Mitt­woch, dem 20. Dezem­ber 23, ab 15 Uhr beim Ede­ka-Markt an der Höl­ler Stra­ße. Der bekann­te Hofer Wärscht­la­mo Cetin Samat – er steht nor­ma­ler Wei­se mit­ten in der Hofer Alt­stadt – kommt nach Bad Steben und ist Teil der Akti­on Sternstunden.

Das Hofer-Land-Team freut sich auf zahl­rei­che hung­ri­ge Besu­che­rin­nen und Besu­cher, die genie­ßen und dabei Gutes tun wollen!