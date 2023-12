Ein bedeu­ten­der Mei­len­stein ist erreicht: Der Stadt­rat Erlan­gens hat nach dem erfolg­rei­chen Abschluss des Archi­tek­tur­wett­be­werbs nun den Auf­stel­lungs­be­schluss für das weg­wei­sen­de Pro­jekt auf dem ehe­ma­li­gen Sie­mens-Are­al in der Wer­ner-von-Sie­mens Stra­ße gefasst. Dies mar­kiert einen ent­schei­den­den Schritt in der Ent­wick­lung eines urba­nen Gebiets von über 80.000m² BGF (Brut­to­ge­schoss­flä­che) im Her­zen Erlangens.

Das Joint-Ven­ture der renom­mier­ten Engel­hardt Real Estate Group aus Erlan­gen und der Empi­ra AG aus Zug, Schweiz, ver­folgt mit die­sem Erwerb das Ziel, ein viel­fäl­ti­ges und leben­di­ges Quar­tier zu schaf­fen, das Woh­nen, Arbei­ten, Ver­sor­gung und Frei­zeit in har­mo­ni­scher Ver­bin­dung zusammenführt.

Nach einem inten­si­ven Rea­li­sie­rungs­wett­be­werb mit städ­te­bau­li­chem Ideen­teil, in dem ins­ge­samt 11 renom­mier­te Büros teil­nah­men, konn­te sich im ver­gan­ge­nen Jahr bereits der Ent­wurf des Archi­tek­tur­bü­ros SSP Archi­tek­ten aus Erlan­gen durchsetzen.

„Das ehe­ma­li­ge Sie­mens-Are­al ist von enor­mer Bedeu­tung für die Stadt­ent­wick­lung Erlan­gens. Wir freu­en uns, in enger Koope­ra­ti­on mit der Stadt eine zukunfts­wei­sen­de Lösung zu ent­wickeln, die nicht nur ästhe­tisch anspre­chend, son­dern auch funk­tio­nal viel­sei­tig ist“, erklärt Uwe Sey­bert, Lei­ter der Pro­jekt­ent­wick­lung und COO der Engel­hardt Real Estate Group.

Nach­hal­tig­keit und Viel­falt im Fokus

Der prä­mier­te Ent­wurf sieht den Erhalt des denk­mal­ge­schütz­ten Hoch­hau­ses, des „Glas­pa­lasts“, samt ange­schlos­se­nem Casi­no vor. Gleich­zei­tig ist der Rück­bau des „Bin­gel­hau­ses“ ent­lang der Wer­ner-von-Sie­mens-Stra­ße und des Park­hau­ses an der Zen­ker­stra­ße geplant. An die­sen Stel­len wer­den viel­fäl­ti­ge Woh­nun­gen für unter­schied­lich­ste Einkommens‑, Nut­zer- und Alters­grup­pen ent­ste­hen, wäh­rend unter­ir­di­sche Park­decks die weg­fal­len­den Park­mög­lich­kei­ten ersetzen.

Ein Quar­tier für alle Erlanger

Beson­ders her­vor­zu­he­ben ist, dass 30% des Wohn­raum­an­teils als geför­der­ter Wohn­raum vor­ge­se­hen sind. Zudem wird den künf­ti­gen Nut­zern eine viel­fäl­ti­ge Mischung aus Gastro­no­mie, Ein­zel­han­del, Büro­flä­chen und wei­te­ren Gewer­be­flä­chen gebo­ten. Die­ses Ensem­ble rund um den mar­kan­ten roten Platz in der Mit­te der Stadt, gegen­über dem Him­beer­pa­last und am Fuße der Wis­sen­schafts­ach­se gele­gen, wird ein Zen­trum für Begeg­nung und Lebens­qua­li­tät für alle Erlan­ger schaffen.

Die posi­ti­ve und erfolg­rei­che Zusam­men­ar­beit mit der Stadt Erlan­gen sowie die Visi­on, das Are­al einer neu­en, bedeut­sa­men Nut­zung für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zuzu­füh­ren, wur­den von den Pro­jekt­ver­ant­wort­li­chen betont.

Aus­blick und Dank

Der näch­ste Schritt besteht nun dar­in, gemein­sam mit der Stadt und den Pla­nern schnellst­mög­lich die Bau­rei­fe zu erlan­gen. Dies ermög­licht die Rea­li­sie­rung des ambi­tio­nier­ten Pro­jekts und die Umset­zung der visio­nä­ren Plä­ne für die Stadt.

„Wir sind dank­bar für das Ver­trau­en und die Unter­stüt­zung sei­tens der Stadt Erlan­gen ein sol­ches Pro­jekt nur fünf Geh­mi­nu­ten von unse­rem Haupt­sitz ent­fernt umset­zen zu dür­fen. Gemein­sam wer­den wir die­ses Vor­zei­ge­pro­jekt mit Bedacht und Inno­va­ti­ons­kraft vor­an­trei­ben“, fügt Georg Engel­hardt, Geschäfts­füh­rer der Engel­hardt Real Estate Group hinzu.

Mit dem nun gefass­ten Auf­stel­lungs­be­schluss erhält das ehe­ma­li­ge Sie­mens-Are­al die Mög­lich­keit, sich zu einem moder­nen, nach­hal­ti­gen und leben­di­gen Quar­tier zu wan­deln, das die Stadt Erlan­gen nach­hal­tig prä­gen wird.

Über die Engel­hardt Real Estate Group

Mit über drei Jahr­zehn­ten Exper­ti­se ist die Engel­hardt Real Estate Group Spe­zia­list für den deut­schen Immo­bi­li­en­markt und ver­trau­ens­vol­ler Part­ner, wenn es um die Rea­li­sie­rung hoch­wer­ti­ger Wohn- und Busi­ness­pro­jek­te sowie die Sanie­rung ein­drucks­vol­ler Kul­tur­denk­mä­ler mit Denk­mal­schutz geht. Groß­pro­jek­te wie der Olym­pia Tower im olym­pi­schen Dorf in Mün­chen und die Erlan­ger Höfe im Zen­trum von Erlan­gen bestä­ti­gen dabei den Erfolg des inha­ber­ge­führ­ten Fami­li­en­un­ter­neh­mens als Pro­jekt­ent­wick­ler und Bauträger.

Über die Empi­ra Group

Die Empi­ra Group bie­tet insti­tu­tio­nel­len Inve­sto­ren eine ver­ti­kal inte­grier­te Platt­form für Immo­bi­li­en­in­vest­ments in Euro­pa und den Ver­ei­nig­ten Staa­ten von Ame­ri­ka. Mit einem Anla­ge­vo­lu­men von rund 7,1 Mrd. Euro ist Empi­ra füh­rend im deutsch­spra­chi­gen Raum bei der Ent­wick­lung neu­ar­ti­ger und ren­di­te­star­ker Invest­ment­an­sät­ze in den Berei­chen Equi­ty und Debt. Als Inno­va­ti­ons­trei­ber ist das Unter­neh­men First Mover im Bereich von Debt-Pro­duk­ten. Die Immo­bi­li­en- und Kapi­tal­markt­ex­per­ten der Empi­ra Group bil­den den gesam­ten Wert­schöp­fungs­pro­zess der Nut­zungs­klas­sen Woh­nen und Büro aus einer Hand ab. Das Unter­neh­men hat sei­nen Haupt­sitz in Zug, Schweiz, sowie Stand­or­te in Luxem­burg, Deutsch­land, den USA, Groß­bri­tan­ni­en und Österreich.