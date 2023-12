Ein viel­spra­chi­ges Will­kom­men stand am Beginn des advent­lich gestal­te­ten Got­tes­dien­stes: Regio­nal­bi­schö­fin Doro­thea Grei­ner begrüß­te rund zwan­zig Män­ner und eini­ge Frau­en unter­schied­li­cher Natio­na­li­tä­ten, die der­zeit in der Abschie­bungs­haft­ein­rich­tung (AHE) in Hof unter­ge­bracht sind.

Die Regio­nal­bi­schö­fin sag­te in ihrer Anspra­che auf Eng­lisch: „Bald ist Weih­nach­ten. Wir Chri­sten fei­ern: Jesus Chri­stus, der Sohn Got­tes und Ret­ter der Welt, ist gebo­ren. Sei­ne Geburt zeigt: Gott will ganz nah bei uns Men­schen sein. Er kennt unse­re mensch­li­che Not, teilt sie mit uns und will uns hel­fen. Im Wort der Bibel berührt er uns auch heu­te.“ Vie­le Abschie­be­ge­fan­ge­ne erba­ten nach dem Got­tes­dienst Bibeln.

Der evan­ge­li­sche Gefäng­nis­seel­sor­ger Wolf­ram Leh­mann hat­te um Bibeln in ins­ge­samt 23 ver­schie­de­nen Spra­chen gebe­ten. Sie wur­den finan­ziert aus Mit­teln der Seel­sor­ge­stif­tung Ober­fran­ken, deren Vor­sit­zen­de Regio­nal­bi­schö­fin Doro­thea Grei­ner ist. Bei der Über­ga­be der gespen­de­ten Bibeln im Rah­men des Got­tes­dien­stes tru­gen Abschie­be­ge­fan­ge­ne dar­aus die Lesung von der Ankün­di­gung der Geburt Jesu an Maria in ihrer Mut­ter­spra­che vor.

Pfar­rer Leh­mann zeig­te sich im Anschluss dank­bar für den Besuch der Regio­nal­bi­schö­fin, der deut­lich mache, dass die Kir­che für die Men­schen da sei. Er beton­te: „In der Seel­sor­ge hier mer­ke ich: Die Bibel in der eige­nen Mut­ter­spra­che zu lesen, ist für die Inhaf­tier­ten eine sehr wert­vol­le Erfahrung.“

Vor dem Got­tes­dienst führ­te die Lei­te­rin der AHE Regie­rungs­di­rek­to­rin Dr. Anja Rie­der­Kai­ser die Regio­nal­bi­schö­fin durch die Ein­rich­tung. Es fand ein Aus­tausch zusam­men mit wei­te­ren lei­ten­den Mit­ar­bei­ten­den, einem Ver­tre­ter des Per­so­nal­ra­tes und dem katho­li­schen Seel­sor­ger statt.

Zum Hin­ter­grund:

Im Okto­ber 2021 erfolg­te die Inbe­trieb­nah­me der neu­errich­te­ten Ein­rich­tung für Abschie­bungs­haft in Hof mit ins­ge­samt 150 Plät­zen, davon 16 für Frauen.

Die Seel­sor­ge­stif­tung Ober­fran­ken för­dert seit 2010 die Seel­sor­ge im Kir­chen­kreis Bay­reuth in unter­schied­li­chen Berei­chen, auch die Seel­sor­ge an Gefangenen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.seel​sor​ge​stif​tung​-ober​fran​ken​.de

Spen­den­kon­to: VR-Bank Bay­reuth-Hof, IBAN: DE69 7806 0896 0006 1174 14