Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Lang­fin­ger wol­len Bunt­me­tall auf Bau­stel­le mit­ge­hen lassen

Ber­tels­dorf. Auf einem Fir­men­ge­län­de in Ber­tels­dorf fie­len einem auf­merk­sa­men Mit­ar­bei­ter drei Män­ner einer Zeit­ar­beits­fir­ma auf, die sich am Mitt­woch­abend ver­däch­tig am Bunt­me­tall­la­ger der Bau­stel­le her­um­schli­chen. Neben dem Fahr­zeug der Ver­däch­ti­gen befan­den sich bereits meh­re­re hun­dert Kilo Bunt­me­tall in Taschen. Grö­ße­re Men­gen Kup­fer­ka­bel lagen zusätz­lich zum Abtrans­port bereit. Dank des Mit­ar­bei­ters konn­ten die Täter durch die hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei­be­am­ten gestellt wer­den. Im Lade­raum des Täter­fahr­zeugs konn­te wei­te­res, bereits ein­ge­la­de­nes Die­bes­gut fest­ge­stellt wer­den. Der Ent­wen­dungs­scha­den hät­te sich auf deut­lich über 1500 € belau­fen. Die Täter erhiel­ten Straf­an­zei­gen sowie ein Hausverbot.

Flucht nach Verkehrsunfall

Grub am Forst. Ein 28-Jäh­ri­ger befuhr am Mitt­woch gegen 10:15 Uhr mit sei­nem Renault/​Kangoo die Bahn­hof­stra­ße. Ein unbe­kann­ter PKW-Fah­rer kam ihm hier auf sei­ner Fahr­bahn­sei­te ent­ge­gen. Der 28-Jäh­ri­ge muss­te aus­wei­chen um einen Zusam­men­stoß zu ver­mei­den und geriet hier­bei mit den Rei­fen der Bei­fah­rer­sei­te gegen den Bord­stein. Der Sach­scha­den beträgt min­de­stens 500 €. Der Unfall­ver­ur­sa­cher, zu wel­chem bis­lang kei­ner­lei Hin­wei­se vor­lie­gen, ent­fern­te sich uner­kannt. Die Poli­zei in Coburg ermit­telt wegen Unfall­flucht und bit­tet unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0 um Zeugenhinweise.

Ver­such­ter Ein­bruch in Tankstelle

Coburg. In der Nacht von Diens­tag auf Mitt­woch beschä­dig­ten unbe­kann­te Täter die Schei­be des Roll­tors sowie einen Kabel­schacht am Dach einer Tank­stel­le im Hörn­leins­grund. Die Poli­zei geht davon aus, dass die Täter sich Zutritt zur Werk­statt ver­schaf­fen woll­ten um in den Ver­kaufs­raum zu gelan­gen. Die Die­be schei­ter­ten jedoch und konn­ten nicht ins Gebäu­de gelan­gen. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg ermit­telt und bit­tet unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0 um Zeugenhinweise.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Ein­bruch in Einfamilienhaus

KRO­NACH. Ein Unbe­kann­ter drang am Diens­tag­abend gewalt­sam in ein Haus im Kro­na­cher Gemein­de­teil See­lach ein. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht Zeugen.

Im Zeit­raum von 18.30 Uhr, bis 19 Uhr, ver­schaff­te sich der Täter Zutritt zu dem Gebäu­de am See­la­cher Berg. Anschlie­ßend durch­such­te er die Räum­lich­kei­ten, bevor er uner­kannt flüch­te­te. Ob etwas gestoh­len wur­de, muss noch geklärt wer­den. Der Sach­scha­den beträgt etwa 100 Euro.

Der Ein­bre­cher wird wie folgt beschrieben:

männ­lich

zir­ka 180 Zen­ti­me­ter groß

zir­ka 30 Jah­re alt

trug eine Kapu­zen­jacke und die Kapu­ze über dem Kopf

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung und nimmt die­se unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 entgegen.

„Spie­gel­klat­scher“ im Begegnungsverkehr

Wil­helms­thal: Am Mitt­woch gegen 12:35 Uhr kam es auf der KC 28 zu einem Ver­kehrs­un­fall im Begeg­nungs­ver­kehr. Ein 36-jäh­ri­ger Lkw-Fah­rer bog von der KC 21 (Abzwei­gung Birnbaum/​Neu­fang) in die KC 28 in Fahrt­rich­tung Schä­fe­rei ab. Etwa 500m nach dem Abbie­ge­vor­gang kam ihm ein Sat­tel­zug ent­ge­gen. Auf­grund der ver­eng­ten Stra­ßen­brei­te tou­chier­ten sich bei­de Fahr­zeu­ge mit ihren lin­ken Außen­spie­geln. Es ent­stand hier­bei ein Gesamt­scha­den in Höhe von rund 300,- Euro.