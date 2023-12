Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

BISCH­BERG. Etwa 7.500 Euro Sach­scha­den ent­stand bei einem Ver­kehrs­un­fall am Mitt­woch­mit­tag. Von der Bun­des­stra­ße 26 kom­mend bog eine 64-jäh­ri­ge Opel-Fah­re­rin auf die Kreis­stra­ße ein und über­sah dabei einen vor­fahrts­be­rech­tig­ten 19-jäh­ri­gen BMW-Fah­rer. Beim Zusam­men­stoß blie­ben bei­de Fahr­zeug­füh­rer unverletzt.

FRENS­DORF. Mit 1,74 Pro­mil­le setz­te sich am Mitt­woch­abend, gegen 18.30 Uhr, ein 43-Jäh­ri­ger hin­ter das Steu­er sei­nes Pkw, Daim­ler. Auf­grund sei­nes Alko­hol­pe­gels kam der Fahr­zeug­füh­rer auf der Strecke von Zent­be­ch­ho­fen in Rich­tung Herrns­dorf nach rechts von der Stra­ße ab und über­fuhr dabei einen Leit­pfo­sten. Im Gra­ben blieb das Auto schließ­lich beschä­digt lie­gen und muss­te abge­schleppt wer­den. Der „Alko­hol­sün­der“ wur­de unver­letzt zur Blut­ent­nah­me ins Kran­ken­haus gebracht. Der ins­ge­samt ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Son­sti­ges

SCHLÜS­SEL­FELD. Ein­bre­cher wur­den durch einen aus­ge­lö­sten aku­sti­schen Alarm gestört, als sie zwi­schen Diens­tag- und Mitt­woch­abend in eine Feu­er­werks-Fabrik­hal­le in der Orts­stra­ße „Am Roß­berg“ ein­stei­gen woll­ten. Mit einem Stein­brocken schlu­gen sie ein Loch ins Fen­ster der Werk­hal­le und öff­ne­ten die­ses. Vor­her beschä­dig­ten sie die an der Hal­le ange­brach­ten Bewe­gungs­mel­der. Ohne Beu­te zogen die Ein­dring­lin­ge wie­der von dan­nen. Der hin­ter­las­se­ne Sach­scha­den wird auf ca. 800 Euro geschätzt.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

STRUL­LEN­DORF. Die Feu­er­weh­ren aus Strul­len­dorf, Hirschaid und Roß­dorf am Forst rück­ten am Mitt­woch­mor­gen mit etwa 40 Ein­satz­kräf­ten aus, nach­dem eine Ver­puf­fung in der Ölhei­zung eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Bischof-Albert-Stra­ße gemel­det wur­de. Bei der Über­prü­fung der Hei­zungs­an­la­ge im Kel­ler des Anwe­sens wur­de fest­ge­stellt, dass die Ölhei­zung offen­sicht­lich trocken­lief und zur Ver­puf­fung führ­te. Es ent­stand kein Sachschaden.

BISCH­BERG. Zur Blut­ent­nah­me ins Kran­ken­haus muss­te am Mitt­woch­abend ein 32-Jäh­ri­ger, nach­dem ein Alko­test 1,82 Pro­mil­le erbrachte.

Drei Ein­satz­strei­fen der Land­kreis­po­li­zei wur­den gegen 17.15 Uhr nach Bisch­berg geru­fen, weil sich der Mann stark alko­ho­li­siert aggres­siv gegen­über Fami­li­en­mit­glie­dern ver­hielt. Wäh­rend der Abklä­rung gab der 32-Jäh­ri­ge auf Nach­fra­ge zu, mit sei­nem Pkw unter Alko­hol­ein­fluss nach Hau­se gefah­ren zu sein. Nach Rück­spra­che mit der Jour-Staats­an­walt­schaft wur­de eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net und der Füh­rer­schein sicher­ge­stellt. Zudem muss­te der Alko­hol­sün­der aus­wär­tig näch­ti­gen, da ihm ein Platz­ver­weis erteilt wurde.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fäl­le

Eber­mann­stadt. Eine Strei­fe der PI Eber­mann­stadt wur­de im Bereich der Real­schu­le durch Pas­san­ten ange­spro­chen, dass es zu einem Ver­kehrs­un­fall gekom­men sei. Der Ver­ur­sa­cher jedoch hat­te sich bereits von der Ört­lich­keit ent­fernt. Da das Kenn­zei­chen jedoch bekannt war, konn­te die­ser schnell ermit­telt wer­den. Es ent­stand nur gerin­ger Sach­scha­den. Ein Ver­fah­ren wegen Uner­laub­tem Ent­fer­nen vom Unfall­ort bleibt jedoch nicht aus.

Pretz­feld. Ein 37-jäh­ri­ger Pkw Füh­rer pas­sier­te in Wann­bach einen Lini­en­bus. Die­ser stand gera­de in der Hal­te­bucht. Der Lini­en­bus über­sah beim wie­der anfah­ren den Pkw und es kam zum Zusam­men­stoß. Es wur­de nie­mand ver­letzt, jedoch ent­stand ins­ge­samt ein Sach­scha­den i.H.v. 15.000,- Euro.

Ober­tru­bach. Ein Lkw-Fah­rer ver­schätz­te sich im Orts­teil Geschwand mit den Abmes­sun­gen sei­nes Gefährts. Die­ser war für die Anlie­fe­rung an ein Wohn­haus offen­sicht­lich zu Breit für die enge Zufahrt. Des­halb tou­chier­te der Lkw zwei Gar­ten­zäu­ne. Zur Scha­dens­re­gu­lie­rung wur­de die Poli­zei Eber­mann­stadt hinzugezogen.

Hun­de­biss

Wei­lers­bach. Bereits Anfang Dezem­ber kam es in Wei­lers­bach zu einem Zwi­schen­fall zwi­schen einem Fuß­gän­ger und einem Hund. Nach einem Gast­stät­ten­be­such befand sich ein 28-Jäh­ri­ger vor dem Anwe­sen. Aus bis­her unbe­kann­ter Ursa­che wur­de er von einem Bor­der-Col­lie ange­grif­fen und ins Gesicht gebis­sen. Eine Ver­let­zung an der Ober- und Unter­lip­pe waren die Fol­ge, wel­che im Kli­ni­kum behan­delt wer­den muss­te. Ermitt­lun­gen wegen Fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zun­gen wur­den eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Bucken­ho­fen. Am Mitt­woch, gegen 09:00 Uhr, ereig­ne­te sich auf dem Flur­be­rei­ni­gungs­weg zwi­schen der Staats­stra­ße 2244 und der Schleu­se Forch­heim ein Ver­kehrs­un­fall. Ein 62-Jäh­ri­ger befuhr mit sei­nem VW Trans­por­ter den Flur­be­rei­ni­gungs­weg in Rich­tung Staats­stra­ße. Als er nach links auf die­se abbie­gen woll­te, über­sah er den ent­ge­gen­kom­men­den 68-jäh­ri­gen Fahr­rad­fah­rer, der die Staats­stra­ße gera­de­aus über­que­ren woll­te. Beim Zusam­men­stoß wur­de der Fahr­rad­fah­rer leicht ver­letzt. Es ent­stand ein Gesamt­sach­scha­den in Höhe von 600,- Euro.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Mitt­woch, gegen 23:30 Uhr, führ­ten Beam­te der Poli­zei Forch­heim eine Ver­kehrs­kon­trol­le in der Egloff­stein­stra­ße durch. Wäh­rend der Kon­trol­le ver­such­te der 35-jäh­ri­ge Ford-Fah­rer erfolg­los ein Ein­hand­mes­ser unter dem Fah­rer­sitz zu ver­stecken. Ein berech­tig­tes Inter­es­se zum Füh­ren eines sol­chen Mes­sers konn­te der 35-Jäh­ri­ge nicht vor­wei­sen. Das Mes­ser wur­de sicher­ge­stellt. Er muss sich nun wegen einer Ord­nungs­wid­rig­keit nach dem Waf­fen­ge­setzt verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Auf­fahr­un­fall mit zwei Verletzten

LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch gegen 16:40 Uhr kam es am Aus­bau­en­de der B173 in Fahrt­rich­tung Kro­nach auf­grund hohem Ver­kehrs­auf­kom­mens zum Rück­stau meh­re­rer Fahr­zeu­ge. Dies erkann­te ein 38-jäh­ri­ger Audi-Fah­rer zu spät und fuhr mit hoher Geschwin­dig­keit in das Fahr­zeug­heck einer 22-jäh­ri­gen Pkw-Fah­re­rin. Durch den Auf­prall schleu­der­te es den Pkw des Unfall­ver­ur­sa­chers gegen die Mit­tel­schutz­plan­ke, wo die­ser zum Ste­hen kam. Bei­de Fahr­zeug­insas­sen wur­den bei dem Unfall schwer ver­letzt in umlie­gen­de Kli­ni­ken ver­bracht. Die Fahr­zeu­ge waren nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten abge­schleppt wer­den. Die B173 war für zwei Stun­den voll­stän­dig gesperrt. Der Gesamt­scha­den beläuft sich auf ca. 45.500 Euro.

Auf­fahr­un­fall mit einem Verletzten

HOCH­STADT AM MAIN / LAND­KREIS LICH­TEN­FELS. Ein 32-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer über­hol­te am Mitt­woch­nach­mit­tag auf der B173 in Fahrt­rich­tung Lich­ten­fels meh­re­re Trak­to­ren eines Demo­zu­ges. Ein ent­ge­gen­kom­men­der Lkw-Fah­rer muss­te eine Voll­brem­sung ein­lei­ten, um einen Fron­tal­zu­sam­men­stoß zu ver­hin­dern. Auf­grund die­ser Voll­brem­sung schaff­te es ein dahin­ter fah­ren­der 80-jäh­ri­ger Mann nicht mehr recht­zei­tig sei­nen Pkw abzu­brem­sen und fuhr auf den Lkw-Anhän­ger auf. Er wur­de schwer ver­letzt in das Kli­ni­kum Lich­ten­fels ein­ge­lie­fert. Bei dem Unfall ent­stand ein Gesamt­sach­scha­den in Höhe von ca. 12.000 Euro.

Wei­te­re Orts­schil­der entwendet

LAND­KREIS LICH­TEN­FELS. Zum wie­der­hol­ten Male wur­den zwei Orts­schil­der gestoh­len. In der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag ent­wen­de­ten ein oder meh­re­re Täter die Orts­schil­der von Hors­dorf und Unnersdorf.

Der Gesamt­ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf 200 Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se neh­men die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/9520–0 und die Poli­zei­sta­ti­on unter der Tel.-Nr. 09573/2223–0 entgegen.