Über­ga­be des neu­en Gebäu­des an das Jugend­amt der Stadt

Der Aben­teu­er­spiel­platz der Stadt Bay­reuth hat eine neue Attrak­ti­on: ein neu­es Spiel­haus. Nach einer knapp zwei­jäh­ri­gen Bau­zeit sind die Arbei­ten an dem cir­ca 130 Qua­drat­me­ter gro­ßen Gebäu­de nun abge­schlos­sen. Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger hat es am heu­ti­gen Don­ners­tag (14. Dezem­ber 2023) gemein­sam mit Mit­glie­dern der Stadt­rats­frak­tio­nen sowie wei­te­ren Pro­jekt­be­tei­lig­ten an das Jugend­amt der Stadt übergeben.

Das Spiel­haus wur­de in Mas­siv­bau­wei­se mit Stahl­be­ton­wän­den und Spann­be­ton­decken errich­tet. Das Gebäu­de ist ein­ge­schos­sig. Auf­grund der Topo­gra­phie des Gelän­des und der schlech­ten Boden­ver­hält­nis­se wur­de es in den Hang ein­ge­baut, um eine sta­bi­le Grün­dung sicher­zu­stel­len. Hier­zu waren auf­wen­di­ge Erd­ar­bei­ten not­wen­dig. Beheizt wird es mit einer effi­zi­en­ten Wär­me­pum­pe über Fußbodenheizflächen.

Das Gebäu­de bie­tet Platz für einen gro­ßen Spiel­raum, einen klei­ne­ren Mehr­zweck­raum, Sani­tär-Anla­gen ein­schließ­lich einer behin­der­ten­ge­rech­ten Toi­let­te sowie für ein Büro für die Mit­ar­bei­ter. Außer­dem bie­tet es eine Dach­ter­ras­se. Im Spiel­raum befin­den sich unter ande­rem ein Bil­lard­tisch, ein Kicker-Tisch und ver­schie­de­ne wei­te­re Spielangebote.

Alles in allem hat die Stadt rund 945.000 Euro in das Pro­jekt inve­stiert. Schlech­te Grün­dungs­be­din­gun­gen und enor­me Preis­stei­ge­run­gen hat­ten es wäh­rend der Pla­nungs- und Rea­li­sie­rungs­pha­se deut­lich teu­rer wer­den las­sen, als ursprüng­lich kalkuliert.

Auch im Win­ter ein attrak­ti­ves Angebot

Der Aben­teu­er­spiel­platz steht Kin­dern und Jugend­li­chen im Alter zwi­schen 6 und 15 Jah­ren zur Ver­fü­gung. Durch den Neu­bau ist es jetzt mög­lich, auch im Win­ter ein attrak­ti­ves Ange­bot der Kin­der- und Jugend­ar­beit zur Ver­fü­gung zu stel­len. Im Früh­jahr kann wie­der das gro­ße Außen­ge­län­de mit einem Boden­tram­po­lin und einem Mul­ti­funk­ti­ons­spiel­ge­rät genutzt wer­den. Dann wird es auch mög­lich sein, dass die Kin­der und Jugend­li­chen unter päd­ago­gi­scher Anlei­tung klei­ne Holz­hüt­ten bau­en. Vor­ge­se­hen ist zudem ein bar­rie­re­frei­er Zugang, um behin­der­ten Kin­dern und Jugend­li­chen eben­falls die Teil­ha­be an die­sem Ange­bot zu ermög­li­chen. Er ist aktu­ell noch nicht ganz fertiggestellt.

„Die offe­ne Kin­der- und Jugend­ar­beit auf dem Aben­teu­er­spiel­platz will sozia­le Kom­pe­ten­zen för­dern und Inte­gra­ti­on ermög­li­chen. Hier fin­den Kin­der und Jugend­li­che im Alter von 6 bis 15 Jah­ren inner­halb kla­rer Regeln einen Raum, um Akti­vi­tä­ten mit gro­ßer Eigen­ver­ant­wor­tung zu pla­nen und umzu­set­zen“, erläu­ter­te Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger bei der Über­ga­be die Kon­zep­ti­on der Ein­rich­tung. „Ich freue mich, dass die­ses lang dis­ku­tier­te Pro­jekt nun umge­setzt wer­den konn­te, denn für die Ange­bots­pa­let­te Bay­reuths als fami­li­en­freund­li­che Stadt ist der Aben­teu­er­spiel­platz von zen­tra­ler Bedeutung.“

Der Spiel­platz dient als Lern- und Erfah­rungs­ort, an dem Kin­der ihre sozia­len, moto­ri­schen und kogni­ti­ven Fähig­kei­ten unter fach­kun­di­ger Anlei­tung erwei­tern kön­nen. Wäh­rend sie hand­werk­li­chen, sport­li­chen und krea­ti­ven Her­aus­for­de­run­gen begeg­nen, erle­ben sie ein star­kes Gefühl des sozia­len Miteinanders.

Ursprün­ge rei­chen bis in die 1970er Jah­re zurück

Die Ursprün­ge des Aben­teu­er­spiel­plat­zes rei­chen bis in die Mit­te der 1970er Jah­re zurück. Das erste Spiel­haus wur­de 1988 durch Brand­stif­tung zer­stört und 1989 wie­der­auf­ge­baut. 2008 folg­te eine erste Emp­feh­lung des Stadt­rats für einen Aus- und Neu­bau. Es folg­ten inten­si­ve Dis­kus­sio­nen in den Gre­mi­en, ange­sto­ßen unter ande­rem von der Stadt­rats­frak­ti­on Jun­ges Bay­reuth (JB) als Antrag­stel­le­rin für das Pro­jekt. Dabei ging es um die Hang­la­ge, den pro­ble­ma­ti­schen Bau­grund, die Bau­ko­sten und die Dimen­si­on des Gebäu­des. 2019 wur­den die Con­tai­ner, die zuletzt als Spiel­haus und Büro dien­ten, abge­bro­chen und vor­über­ge­hend durch neue ersetzt. Drei Jah­re spä­ter, im März 2022, began­nen die Bau­ar­bei­ten am neu­en Spiel­haus, nach acht Mona­ten wur­de der Roh­bau fer­tig­ge­stellt, im Sep­tem­ber die­ses Jah­res konn­te der Innen­aus­bau abge­schlos­sen wer­den. Zuletzt folg­ten die Außenanlagen.