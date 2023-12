MyTi­me und 4,5 Tage-Woche – gegen den Fach­kräf­te­man­gel in der GKG

In der Jura­kli­nik Scheß­litz und in der Stei­ger­wald­kli­nik Bur­ge­brach wur­den zusätz­li­che Arbeits­zeit­mo­del­le ein­ge­führt, um attrak­ti­ve Arbeits­be­din­gun­gen für alle Pfle­ge­kräf­te zu schaffen.

„MyTi­me“

„MyTi­me“ ist der Titel des Kon­zep­tes für den neu orga­ni­sier­ten Sprin­ger­pool für Pfle­ge­fach­kräf­te der soma­ti­schen Sta­tio­nen in der Jura­kli­nik Scheß­litz. Durch den Sprin­ger­pool kön­nen die Pfle­ge­fach­kräf­te des Sprin­ger­pools ihre Frei­zeit bes­ser pla­nen, da das Rufen aus dem „Frei“ weg­fällt. Spon­ta­ne Per­so­nal­aus­fäl­le auf­grund von Krank­heit oder auf­grund von Urlaubs­zei­ten kön­nen so auf den Sta­tio­nen sehr gut kom­pen­siert wer­den. Die Dienst­zei­ten der Pfle­ge­fach­kräf­te des Sprin­ger­pools ori­en­tie­ren sich an den Mög­lich­kei­ten der Mit­ar­bei­ten­den, die soge­nann­te „MyTi­me“. Die­se inno­va­ti­ven Arbeits­zeit­mo­del­le ermög­li­chen eine fle­xi­ble, indi­vi­du­el­le und selbst­stän­di­ge Gestal­tung der Dien­ste und Urlau­be durch die im Sprin­ger­pool ein­ge­setz­ten Pfle­ge­fach­kräf­te. Geplan­te Dien­ste der „Sprin­ger“ wer­den weder abge­sagt noch zusätz­lich ange­fragt. Aktu­ell sucht die Jura­kli­nik noch Pfle­ge­fach­kräf­te für den Sprin­ger­pool. Eine Bewer­bung kann ganz ein­fach über die Home­page www​.gkg​-bam​berg​.de erfolgen.

4,5 Tage-Woche für Pflegefachkräfte

In der Stei­ger­wald­kli­nik gibt es seit Novem­ber zusätz­lich zu unter­schied­li­chen Arbeits­zeit­mo­del­len das Arbeits­zeit­mo­dell der 4,5 Tage-Woche für die Pfle­ge­kräf­te der Bet­ten­sta­tio­nen. Durch die 4,5 Tage-Woche ver­rin­gert sich die Anzahl der Dien­ste bei glei­cher wöchent­li­cher Arbeits­zeit und erhö­hen sich die frei­en Tage. Selbst­ver­ständ­lich bleibt das Gehalt iden­tisch. Die Stei­ger­wald­kli­nik ist damit eine der weni­gen Kli­ni­ken, die eine 4,5 Tage-Woche für Pfle­ge­kräf­te anbietet.

„…inno­va­ti­ve Arbeits­zeit­mo­del­le sind gefragt“

„Durch den ste­tig stei­gen­den Fach­kräf­te­man­gel wer­den vie­le Pfle­ge­kräf­te über Gebühr bela­stet.“, so Her­bert Pflaum, Zen­tra­ler Pfle­ge­dienst­lei­ter der Kli­ni­ken der GKG. „…inno­va­ti­ve Arbeits­zeit­mo­del­le sind gefragt. Die Kli­ni­ken haben mit den Pro­jek­ten „MyTi­me“ und der 4,5 Tage-Woche genau dies umgesetzt.“