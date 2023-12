Lkr. Bamberg/​München. Der Bau des stra­ßen­be­glei­ten­den Geh- und Rad­wegs zwi­schen Laim­bach und Gerach erhält För­der­mit­tel des Frei­staats Bay­ern. Das teilt der Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Hol­ger Dre­mel mit. Ins­ge­samt flie­ßen 480.000 Euro in das Projekt.

Der Geh- und Rad­weg beginnt am Orts­ein­gang von Gerach, ver­läuft ent­lang der süd­li­chen Stra­ßen­sei­te, an der Laim­bachs­müh­le vor­bei und endet mit Anschluss an den vor­han­de­nen Geh- und Rad­weg ent­lang der B 279.

„Durch den Neu­bau des Geh- und Rad­we­ges wird die Ver­kehrs­si­cher­heit für Fuß­gän­ger und Rad­fah­rer wesent­lich erhöht und die Gemein­de Gerach an das über­ört­li­che Rad­we­ge­netz ange­bun­den“, erklärt MdL Hol­ger Dremel.