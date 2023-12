Das Land­schafts­mu­se­um Ober­main in den Räum­lich­kei­ten der Kulm­ba­cher Plas­sen­burg wird um eine wei­te­re Attrak­ti­on rei­cher: Im Muse­um wird es in Zukunft eine neu­ge­stal­te­te „Andre­as Fischer-Stu­be“ geben. Andre­as Fischer (1857–1939) war Pfer­de­bau­er aus Kulm­bach-Sei­den­hof und hat der Nach­welt ein viel­fäl­ti­ges Werk an Holz­ar­bei­ten hin­ter­las­sen. Bekannt sind bis­lang vor allem sei­ne bemer­kens­wer­ten Schnitz­fi­gu­ren, die schon mehr­fach The­ma in Aus­stel­lun­gen der Stadt Kulm­bach waren.

In der neu gestal­te­ten „Andre­as Fischer-Stu­be“ wer­den jetzt auch Möbel, die Andre­as Fischer vor nahe­zu 100 Jah­ren ganz nach sei­nem For­men­ver­ständ­nis und Geschmack umge­ar­bei­tet hat, nach ihrer behut­sa­men Restau­rie­rung zu sehen sein. Mög­lich gemacht hat dies die groß­zü­gi­ge finan­zi­el­le Unter­stüt­zung der renom­mier­ten Ernst von Sie­mens-Kunst­stif­tung in Berlin.

Der Bereich, der Andre­as Fischer gewid­met ist, wird am Mitt­woch, 20. Dezem­ber 2023, um 14 Uhr im Land­schafts­mu­se­um einer brei­ten Öffent­lich­keit neu vor­ge­stellt. Dr. Adri­an Roß­ner wird in die­sem Zusam­men­hang in einem Kurz­vor­trag auf die The­men Möbel und Indu­stria­li­sie­rung im Raum Ober­main eingehen.

Inter­es­sier­te Besu­cher, die der Neu­vor­stel­lung der Andre­as Fischer-Stu­be bei­woh­nen möch­ten, wer­den gebe­ten, sich vor­ab kurz beim Team des LMO anzu­mel­den, da die Platz­ka­pa­zi­tä­ten beschränkt sind (per Mail an museen@​stadt-​kulmbach.​de oder per Tele­fon unter 09221/940572).