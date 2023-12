Aktu­ell warnt das Was­ser­wirt­schafts­amt Kro­nach vor Hoch­was­ser. Es ist mit Aus­ufe­run­gen und Über­schwem­mun­gen in der Regi­on Bam­berg zu rech­nen. Der DWD pro­gno­sti­ziert ab Mitt­woch­abend (20.12) ergie­bi­ge Nie­der­schlä­ge, die bis Hei­lig­abend Men­gen von 30–40 mm in der Flä­che errei­chen kön­nen. Die Maxi­mal­men­gen von bis zu 100 mm wer­den laut der letz­ten Vor­her­sa­gen v.a. in den Stau­la­gen von Fran­ken­wald, Fich­tel­ge­bir­ge, Fran­ken­alb und im Reg­nitz­ge­biet erreicht. Die räum­li­che Ver­tei­lung und die Men­ge des Nie­der­schla­ges kann auf­grund der anste­hen­den Sturm­la­ge aktu­ell noch variieren.

Auf­grund der gefal­le­nen und vom DWD vor­her­ge­sag­ten Nie­der­schlags­men­gen stei­gen die Pegel­stän­de der­zeit an.

Fol­gen­de Pegel­stän­de wer­den nach aktu­el­len Vor­her­sa­gen der Hoch­was­ser­vor­her­sa­gen­zen­tra­le erwar­tet bzw. sind bereits erreicht

Schen­ken­au / Itz: Anstieg bis in die Mel­de­stu­fe 2 am Don­ners­tag­nach­mit­tag; der Pegel kann jedoch deut­lich wei­ter anstei­gen und kann bereits am Frei­tag­mor­gen die Mel­de­stu­fe 3 erreichen.

Pegel Schwür­bitz / Main: Anstieg in die Mel­de­stu­fe 1 am Don­ners­tag­nach­mit­tag. Ein stär­ke­rer Anstieg ist auch hier für das kom­men­de Wochen­en­de vor­her­ge­sagt, wel­cher zu einem wei­te­ren Anstieg bis in die Mel­de­stu­fe 2 evtl. 3 füh­ren kann.

Pegel Kem­mern / Main: Nach aktu­el­ler Vor­her­sa­ge wird der Pegel am Freitagmittag/​nachmittag die Mel­de­stu­fe 1 errei­chen und wei­ter ansteigen.

Pegel Vor­ra / Rau­he Ebrach: Nach aktu­el­ler Vor­her­sa­ge soll der Pegel in der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag stär­ker anstei­gen und kann die Mel­de­stu­fe 1 erreichen.

Auch klei­ne­re Gewäs­ser ohne Warn­pe­gel kön­nen über die Ufer treten.