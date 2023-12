Die gebür­ti­ge Wun­sied­le­rin Sophie Men­khoff eröff­ne­te im Okto­ber 23 ihre Ergo­the­ra­pie­pra­xis „Erg­o­Pä­die“ in der Eger­stra­ße 8 in Wun­sie­del. Dabei han­delt es sich um die erste Ergo­the­ra­pie­pra­xis in ganz Ober­fran­ken, die aus­schließ­lich Kin­der und Jugend­li­che behandelt.

„Ich freue mich, dass sich Sophie Men­khoff ihren lang­jäh­ri­gen Traum von einer eige­nen Pra­xis in ihrer Hei­mat­stadt Wun­sie­del erfül­len konn­te und wir mit dem Ein­zug ihrer Pra­xis einen wei­te­ren Leer­stand besei­ti­gen konn­ten,“ so Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahov­nik. „Ich wün­sche viel Erfolg und alles Gute!“

Sophie Men­khoff been­de­te 2017 ihre Aus­bil­dung in Bay­reuth und war anschlie­ßend zwei Jah­re in einer psych­ia­tri­schen Abtei­lung tätig. Nach einem Berufs­prak­ti­kum in der Kin­der- und Jugend­psych­ia­trie Bay­reuth wuss­te sie, dass sie ihre Zukunft in die­sem Bereich ver­brin­gen wird. Die Arbeit in der Früh­för­de­rung der Lebens­hil­fe in Markt­red­witz leg­te Sophie Men­khoff den Grund­stein zur Selbständigkeit.

Nun hat sie sich dar­auf spe­zia­li­siert, Kin­der und Jugend­li­che mit Lern- und Ver­hal­tens­pro­ble­me zu behan­deln. Neben der nor­ma­len Ergo­the­ra­pie bie­tet sie ergo­the­ra­peu­ti­sche Grup­pen­an­ge­bo­te, Bera­tungs­stun­den zur Inte­gra­ti­on ins häus­li­che oder sozia­le Umfeld, die EFT-Klopf­tech­nik, Reflex­in­te­gra­ti­ons­trai­ning und vie­les mehr an. Genaue­res zu den Behand­lungs­me­tho­den und ‑ange­bo­ten ist auf der Home­page www​.erg​o​pra​xis​-erg​o​pae​die​.de zu finden.