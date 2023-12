BAM­BERG. Am Mitt­woch bra­chen Unbe­kann­te in eine Woh­nung in Gau­stadt ein und mach­ten sich dann an einem Tre­sor zu schaf­fen. Dem Eigen­tü­mer feh­len ‑zig­tau­send Euro Bargeld.

Im Ver­lauf des Mitt­wochs, von 9 Uhr bis 18.45 Uhr, ver­schaff­ten sich Unbe­kann­te Zutritt zur Woh­nung in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus in der Rot­ho­fer Stra­ße im Stadt­teil Gau­stadt. Nach­dem Sie die Türe auf­ge­bro­chen hat­ten, bau­ten Sie einen Möbel­tre­sor aus und hebel­ten ihn auf. Dar­aus stah­len sie Bar­geld in Höhe eines mitt­le­ren fünf­stel­li­gen Betrages.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg bit­tet um Hin­wei­se. Wem sind am Mitt­woch ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge in der Rot­ho­fer Stra­ße oder Umge­bung auf­ge­fal­len? Zeu­gen mel­den sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491.