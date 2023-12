In das Deut­sche Dampf­lo­ko­mo­tiv Muse­um zieht die betriebs­fä­hi­ge Dampf­lo­ko­mo­ti­ve 01 1104 ein

Zum Ein­zug der Lok am Sams­tag, den 16.12.23, ist das Muse­um bis 22.00 Uhr geöffnet

Im Deut­schen Dampf­lo­ko­mo­tiv Muse­um Neu­en­markt gibt es bald eine beson­de­re Attrak­ti­on – die betriebs­fä­hi­ge Dampf­lo­ko­mo­ti­ve 01 1104 zieht in das Muse­um ein. Der Ring­lok­schup­pen des DDM ist dann das neue Hei­mat-Bw und Win­ter­quar­tier der Lok.

Am kom­men­den Sams­tag, dem 16.12.2023, rückt die Lok 01 1104, wel­che sich im Pri­vat­be­sitz befin­det und eine Leih­ga­be an den Ver­ein Fas­zi­na­ti­on Dampf e. V. ist, nach einer 12stündigen und 550km wei­ten Fahrt, über min­de­stens sechs Ram­pen und durch vier Bun­des­län­der von Braun­schweig mit 420 Ton­nen Wagen­zug­ge­wicht und wei­ter ab Erfurt mit zwei Begleit­wa­gen des Ver­eins Fas­zi­na­ti­on Dampf, über Wei­mar, Jena und das Saa­le­tal, in das Muse­um ein. Lt. Fahr­plan ist die Ankunft in Neu­en­markt für 18.46 Uhr geplant. (Abwei­chun­gen vom Fahr­plan kön­nen vor­kom­men.) Nach der Ankunft fin­den im Koh­len­hof Ran­gier­ma­nö­ver zum Abstel­len der Begleit­wa­gen statt, anschlie­ßend erfolgt ein Schau­dre­hen auf der Seg­ment­dreh­schei­be des Muse­ums. Schließ­lich wird die Lok fei­er­lich auf Stand 11 des Ring­lok­schup­pens ein­zie­hen. Damit sich vie­le Inter­es­sier­te die­ses Spek­ta­kel life anse­hen kön­nen, ist das Muse­um am Sams­tag den 16.12.23 bis 22.00 Uhr für die Besu­cher geöffnet.

Die Strom­li­ni­en­schnell­zug­dampf­lok 01 1104 wur­de mit der Fabrik­num­mer 11 360 von der Ber­li­ner Maschi­nen­bau AG, vmls. Schwartz­kopff in Ber­lin- Wildau gebaut und am 17.08.1940 in den Dienst gestellt.

Ab 1954 erfolg­te bei der DB eine Moder­ni­sie­rung des Fahr­zeu­ges. Sie war in der Lage, schwer­ste Schnell­zü­ge mit bis zu 140 km/​h zu beför­dern. 1975 erwirbt ein eng­li­scher Arzt und Eisen­bahn­en­thu­si­ast von der DB die 01 1104 und über­führt sie in das Eisen­bahn­mu­se­um „Steam­town Car­n­forth“ nach Nord­eng­land. Im Jah­re 1996 kehrt die Lok mit einem auf­wen­di­gen Trans­port zurück auf das Fest­land. Das Pro­jekt „Fas­zi­na­ti­on Dampf“ beginnt im Jahr 2009 mit der Arbeit für die Wie­der­in­be­trieb­nah­me der Loko­mo­ti­ve. Seit Juni 2023 ist die Lok nun wie­der betriebs­fä­hig und hat ihre Lei­stungs­fä­hig­keit bereits auf meh­re­ren Fahr­ten bewiesen.

Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zum Deut­schen Dampf­lo­ko­mo­tiv Muse­um fin­den Sie unter: www​.dampf​lok​mu​se​um​.de