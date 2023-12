„Coburg – die Fami­li­en­stadt“ begrüßt drei neue BündnisPartner

Coburg, eine Stadt, die sich als Hei­mat für Fami­li­en ver­steht, begrüßt mit Begei­ste­rung neue Mit­glie­der im Bünd­nis „Coburg – die Fami­li­en­stadt“. Getreu dem Leit­spruch „Zusam­men kom­men wir wei­ter“ ver­folgt das Bünd­nis gemein­sam mit einer Viel­zahl von Part­ne­rin­nen und Part­nern das Ziel, durch inno­va­ti­ve Aktio­nen, Ange­bo­te und Ser­vices Coburg noch fami­li­en­freund­li­cher zu gestal­ten und Men­schen in unter­schied­li­chen Lebens­pha­sen zu unterstützen.

In Anwe­sen­heit des 3. Bür­ger­mei­sters, Can Aydin, hieß das Bünd­nis stolz drei neue Part­ner herz­lich will­kom­men. Das im Jahr 2005 gegrün­de­te Bünd­nis hat mitt­ler­wei­le über 90 Part­ner aus ver­schie­de­nen Sek­to­ren wie Poli­tik, Wirt­schaft, Ver­ei­ne, Unter­neh­men und wei­te­ren Berei­chen ver­eint und bil­det somit das größ­te Netz­werk in Coburg.

3. Bür­ger­mei­ster, Can Aydin, äußer­te sich erfreut: „Es ist für mich eine Ehre, heu­te per­sön­lich jeden neu­en Bünd­nis­part­ner in unse­rem Netz­werk begrü­ßen zu dür­fen. Die Ver­bes­se­rung der Lebens­be­din­gun­gen für alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, unab­hän­gig vom Alter, liegt mir am Her­zen. Es erfüllt mich mit Freu­de zu sehen, dass es ein so viel­fäl­ti­ges Bünd­nis gibt, das sich genau die­sem Ziel ver­schrie­ben hat.“

Auch für das Team der Stab­stel­le ist die Auf­nah­me neu­er Part­ner etwas Beson­de­res: Bian­ca Haisch­ber­ger, Lei­te­rin der Stab­stel­le „Bünd­nis Coburg – die Fami­li­en­stadt und Demo­gra­fie“, betont: „Es ist ermu­ti­gend zu beob­ach­ten, wie immer mehr Part­ner sich unse­rem Bünd­nis anschlie­ßen und gemein­sam mit uns an der Ver­wirk­li­chung von Zie­len für ein gene­ra­ti­ons­über­grei­fen­des Gesell­schafts­le­ben arbei­ten möch­ten. Ein der­art gro­ßes Netz­werk mit Part­nern aus unter­schied­li­chen Sek­to­ren ist von unschätz­ba­rem Wert, um Impul­se aus ver­schie­de­nen Berei­chen zu erhal­ten und die Inter­es­sen sowie Anlie­gen opti­mal zu ver­tre­ten, um Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in allen Lebens­si­tua­tio­nen best­mög­lich zu unterstützen.“

Die neu­en Bünd­nis­part­ner (alpha­be­tisch):

FeG Coburg (Freie evan­ge­li­sche Gemein­de Coburg)

„Als christ­li­che Gemein­de glau­ben wir an die Wer­te von Lie­be, Fami­lie, Gemein­schaft, Für­sor­ge und Zusam­men­halt. Das Bünd­nis bie­tet uns die Mög­lich­keit, die­se Wer­te gemein­sam mit ande­ren in Coburg zu unter­stüt­zen“, erklärt Ulrich Aumann der

FeG Coburg (Freie evan­ge­li­sche Gemein­de Coburg).

Ver­ein für sozi­al­päd­ago­gi­sche Jugend­be­treu­ung vsj e.V.

„Als eta­blier­ter frei­er Trä­ger der Jugend­hil­fe möch­ten wir, der VSJ e.V., unse­re lang­jäh­ri­ge und gute Koope­ra­ti­on mit der Stadt Coburg auch auf die­sem Wege sicht­bar machen. Wir freu­en uns unse­re Erfah­run­gen in der Arbeit mit Kin­dern, Jugend­li­chen und deren Bezugs­per­so­nen aktiv in die Wei­ter­ent­wick­lung der Fami­li­en­stadt Coburg im Rah­men der Bünd­nis­part­ner­schaft ein­zu­brin­gen. Da wir sowohl im sta­tio­nä­ren, als auch ambu­lan­ten Bereich nah an den Men­schen sind, haben wir gute Ein­blicke in die kom­ple­xen Belan­ge der Fami­li­en­sy­ste­me. Durch die Ver­net­zung im Bünd­nis Coburg sind wir sicher, dass wir gemein­sam viel Gutes für die Men­schen in unse­rer Stadt errei­chen können.“

Wäh­ler­ge­mein­schaft PRO COBURG

„Natür­lich ist auch uns – PRO COBURG – bewusst, dass Kin­der unse­re Zukunft sind. Dazu müs­sen sie aber auch eine Zukunft haben! Wir kön­nen und müs­sen dafür jetzt die Wei­chen stel­len! Gera­de in schwie­ri­gen Zei­ten, wie wir sie momen­tan erle­ben, brau­chen Kin­der und Fami­li­en unse­re gan­ze Auf­merk­sam­keit und Unter­stüt­zung. Im Cobur­ger Bünd­nis für Fami­lie wird sehr inten­siv an eben die­sen Din­gen gear­bei­tet. Die Lebens­be­din­gun­gen für Fami­li­en ste­tig zu ver­bes­sern, ist auch uns ein Anlie­gen und deckt sich mit den Vor­stel­lun­gen des Bünd­nis­ses. Ger­ne brin­gen wir uns da ein und freu­en uns auf die Zusam­men­ar­beit“, berich­tet der 1. Vor­sit­zen­de, Rico Böhme.