För­der­ver­ein der Deich­sel­bach­schu­le But­ten­heim e.V. lädt ein

Sie sind noch auf der Suche nach einem Last Minu­te Weih­nachts­ge­schenk für Ihr Kind oder wol­len das neue Jahr mit einem beson­de­ren kul­tu­rel­len Erleb­nis begin­nen? Wie wäre es mit einem gemein­sa­men Thea­ter­be­such – ein gro­ßer Spaß für Jung und Alt erwar­tet Sie in But­ten­heim! Im Rah­men von „Kul­tur in der Schu­le“ holt der För­der­ver­ein der Deich­sel­bach­schu­le But­ten­heim e.V. das renom­mier­te Kin­der- und Jugend­thea­ter Cha­peau nach But­ten­heim. Am Frei­tag, den 12. Janu­ar 2024 spie­len sie um 17 Uhr in der Turn­hal­le der Deich­sel­bach­schu­le das Stück „Nur ein Tag“ nach dem Kin­der­buch von Mar­tin Baltscheit.

In der klu­gen und wit­zi­gen Fabel geht es um das, was wirk­lich zählt im Leben. Wild­schwein und Fuchs füh­ren ein beschau­li­ches Leben – doch da wird direkt neben ihrem Zuhau­se eine Ein­tags­flie­ge gebo­ren. Nomen est omen, aber das Insekt ist ein­fach zu nied­lich. Die Not­lü­ge des Wild­schweins, der Fuchs hät­te nur noch einen Tag auf Erden, ver­hilft der Flie­ge zu ihrer Lebens­auf­ga­be: wer nur einen Tag hat, braucht das gan­ze Glück in 24 Stunden.

Das Stück eig­net sich für Kin­der ab vier Jah­ren. Kar­ten gibt es für je 9€ im Sekre­ta­ri­at der Deich­sel­bach­schu­le sowie bei Schrei­ben & Basteln Hof­mann in But­ten­heim. Für das leib­li­che Wohl sorgt der Förderverein.