Vom 29. bis 30. Novem­ber 2023 tra­fen sich 18 Bür­ger­mei­ster, Ver­wal­tungs­mit­ar­bei­ten­de und Gemein­de­rä­te aus sechs Gemein­den in der Schu­le für Dorf- und Flur­neu­ord­nung in Klo­ster­lang­heim. Ziel war das Auf­takt­se­mi­nar für die Zusam­men­ar­beit im Rah­men der Inte­grier­ten Länd­li­chen Ent­wick­lung (ILE).

Die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer aus Ober­au­rach, Prie­sen­dorf, Lis­berg, Wals­dorf, Ste­gau­rach und Pett­stadt began­nen mit einer Bestands­auf­nah­me der Her­aus­for­de­run­gen und Pro­ble­me, aber auch der Stär­ken ihrer Gemein­den. Bereits am Abend des ersten Semi­nar­ta­ges wur­de deut­lich, wie vie­le Gemein­sam­kei­ten die Orte ent­lang der Aurach haben. So konn­ten bereits eine Rei­he von Hand­lungs­fel­dern für die Zukunft for­mu­liert wer­den. Dar­auf auf­bau­end wur­den am zwei­ten Tag erste gemein­sa­me Pro­jekt­ideen und Hand­lungs­an­sät­ze ent­wickelt. Zwi­schen­durch gab es immer wie­der Gele­gen­heit zum Aus­tausch. Alte und neue Kon­tak­te konn­ten geknüpft wer­den. Am Ende der enga­gier­ten Arbeits­pha­sen waren sich alle einig: Die Zukunft unse­rer Regi­on kön­nen wir nur gemein­sam gestalten.

Für das Jahr 2024 ist die Erstel­lung eines Inte­grier­ten länd­li­chen Ent­wick­lungs­kon­zep­tes geplant. Dar­in sol­len die Ideen des Auf­takt­se­mi­nars wei­ter­ent­wickelt und die Umset­zung vor­be­rei­tet wer­den. Dazu sind meh­re­re öffent­li­che Infor­ma­ti­ons- und Betei­li­gungs­ver­an­stal­tun­gen geplant.

Neben den Teil­neh­men­den aus den Gemein­den nah­men auch ein Mode­ra­ti­ons­team und die ILE-Betreu­er der Ämter für Länd­li­che Ent­wick­lung Unter­fran­ken und Ober­fran­ken (ALE) teil. Sie wer­den die Regi­on in den näch­sten Jah­ren auf dem Weg der Zusam­men­ar­beit beglei­ten. Eben­falls anwe­send war die Pro­jekt­lei­te­rin für die Erstel­lung des ILEK vom Büro IPU aus Erfurt.