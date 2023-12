Die Wisen­te sind zurück. Der Land­kreis Forch­heim begrüßt in sei­nem Wild­park in Hunds­haup­ten wie­der Ver­tre­ter die­ser impo­san­ten Tierart.

In mehr­jäh­ri­ger Pla­nungs- und Bau­zeit wur­de die Haupt­an­la­ge saniert und neu­ge­stal­tet, ein Stall neu gebaut sowie ein eige­ner Bereich für Spiel, Ent­span­nung und Umwelt­bil­dung errichtet.

Ein beklet­ter­ba­res über­di­men­sio­na­les Wisent aus Holz steht für Kin­der bereit. Auch exklu­si­ve Ein­blicke, die eine etwas ande­re Sicht auf die Tie­re ermög­li­chen, sind vorhanden.

Das Wisent ist mit bis zu zwei Metern Schul­ter­hö­he das größ­te Land­säu­ge­tier Euro­pas und der „klei­ne­re Ver­wand­te“ des nord­ame­ri­ka­ni­schen Bisons.

Die aktu­el­len Tie­re kom­men aus dem Wisent­pro­jekt des Zweck­ver­bands Haus im Donau­moos bei Ingol­stadt. Ab sofort kön­nen zwei älte­re Weib­chen und ein männ­li­ches Kalb besich­tigt wer­den. Wei­te­re Tie­re wer­den folgen.

„Die Tie­re sind bereits ver­ge­sell­schaf­tet, ver­tra­gen sich gut und sind meist gemein­sam unter­wegs“, erklärt Wild­park­lei­ter Dani­el Schäf­fer. Für die ersten Tage haben die Tie­re die Außen­an­la­ge und auch Vor­ge­he­ge und Stall zur Ver­fü­gung und sind daher nicht immer zu sehen.

Der Wild­park betei­ligt sich mit die­ser Tier­art an der Erhal­tungs­zucht der Wisen­te und dar­über hin­aus auch lang­fri­stig an Aus­wil­de­rungs- und Wie­der­an­sied­lungs­pro­jek­ten. „Ich freue mich, dass mit Hil­fe von LEA­DER und der Ober­fran­ken­stif­tung des Bezirks die­ses Pro­jekt geför­dert wer­den konn­ten und unser Wild­park einen Bei­trag zum Arten­schutz der Wisen­te lei­sten kann“, so stv. Land­rä­tin Rosi Kraus.

Wei­te­re Informationen:

Der Wild­park Hunds­haup­ten ist auch an den Weih­nachts­fei­er­ta­gen geöff­net. An Hei­lig­abend und Sil­ve­ster kann der Park von 10 Uhr bis 16 Uhr (letz­ter Ein­lass um 14 Uhr) besucht wer­den. Am 1. und 2. Weih­nachts­fei­er­tag ist von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.