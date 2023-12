Am 15.12.2022 fand die Weih­nachts­fei­er des Skat­clubs „Die Forel­len Forch­heim“ im „Pila­tus­hof“ in Hau­sen statt. Wie jedes Jahr wur­de zunächst ein Weih­nachts­tur­nier durch­ge­führt, bei dem Tho­mas Bäu­er­lein aus Eggols­heim als Sie­ger her­vor­ging. Auf den Plät­zen folg­ten Chri­stoph Fritz (Eber­mann­stadt) und Heinz Hof­mann (Bai­er­s­dorf). Hier­bei ist zu bemer­ken, daß Th. Bäu­er­lein und Chri­stoph Fritz erst seit ca. 1 Jahr Mit­glie­der bei den Forel­len sind. Es lohnt sich also auch für „Neu­lin­ge“ sein Glück zu ver­su­chen bzw. sein Kön­nen unter Beweis zu stellen.

Danach traf man sich zu einem gemüt­li­chen Bei­sam­men­sein mit Part­nern und Part­ne­rin­nen. Aus einer reich­li­chen Spei­se­kar­te wähl­te die Mehr­zahl der Teil­neh­mer die köst­li­che Gän­se­brust aus. Bei Bier, Wein und Soft­drinks saß man anschlie­ßend bei­sam­men, um das ereig­nis­rei­che Jahr Revue pas­sie­ren zu las­sen und etwas mehr über die neu­en Mit­glie­der zu erfah­ren. Denn im letz­ten Jahr schlos­sen sich 5 neue Mit­glie­der den Forel­len Forch­heim an. Damit sind die Forel­len der größ­te Skat­club im Raum Erlangen/​Forchheim und der zweit­größ­te Skat­club in Oberfranken.