Weih­nach­ten lädt die evan­ge­li­sche Stadt­kir­chen­ge­mein­de zu einer Viel­zahl an unter­schied­li­chen Got­tes­dien­sten ein. Los geht es am 24.12 um 11 Uhr mit der Krip­pen­fei­er mit Esel Stups in der Stadt­kir­che, die Pfar­rer Mar­tin Gun­der­mann und Team aus­ge­stal­ten. Weil der 24.12. in die­sem Jahr auf den Vier­ten Advents­sonn­tag fällt, fin­det um 11:15 Uhr in der Spi­tal­kir­che der Got­tes­dienst zum 4. Advent mit Pfar­rer Dr. Brall und dem ehe­ma­li­gen Stadt­kir­chen­kan­tor KMD i.R. Richard Lah statt. Das tra­di­tio­nel­le Krip­pen­spiel ist um 14:30 Uhr in der Stadt­kir­che mit Pfar­rer Mar­tin Gun­der­mann und Team. In die­sem Jahr steht der Wirt im Mit­tel­punkt des Gesche­hens, das passt gut, da die Sun­day Evening Church im Irish Pub ‚Dub­li­ner‘ in die­sem Advent viel Auf­merk­sam­keit erhal­ten hat. Um 16 Uhr ist – ergän­zend zu den Anga­ben aus dem Gemein­de­brief – die Christ­ves­per in der Spi­tal­kir­che mit Pfar­rer Dr. Car­sten Brall, die musi­ka­li­sche Aus­ge­stal­tung haben Prof. Tho­mas Albus und Mit­glie­der des Block­flö­ten­en­sem­ble der Stadt­kir­che. Zur Christ­ves­per um 17 Uhr in der Stadt­kir­che mit Dekan Jür­gen Hacker sind der Posau­nen­chor und Mit­glie­der der Stadt­kan­to­rei unter Lei­tung von KMD Micha­el Dorn zu hören, die Aus­zü­ge aus dem Weih­nachts­ora­to­ri­um von Camil­le Saint-Saëns erklin­gen las­sen. In der Christ­nacht im Ker­zen­schein pre­digt Pfar­rer Dr. Car­sten Brall, KMD Micha­el Dorn und Sopra­ni­stin Yuka Koroy­a­su haben die musi­ka­li­sche Aus­ge­stal­tung. Die Lei­tung des regio­na­len Got­tes­dien­stes am ersten Christ­tag hat Regio­nal­bi­schö­fin Dr. Doro­thea Grei­ner, die ihn mit Dekan Hacker und KMD Micha­el Dorn gestal­tet, singt ein Pro­jekt­chor aus den Bay­reu­ther Gemein­den. Die Got­tes­dien­ste am 2. Christ­tag mit Pfar­rer Dr. Car­sten Brall um 10 Uhr in der Stadt­kir­che und um 11:15 Uhr in der Spi­tal­kir­che gestal­tet Jut­ta Albus kir­chen­mu­si­ka­lisch aus.