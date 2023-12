Seit Juni 2023 tourt die Aus­stel­lung „Familienretter112 – rich­tig Han­deln im Kata­stro­phen­fall“ des Baye­ri­schen Roten Kreu­zes (BRK) in Bay­reuth durch die Gemein­den im Land­kreis Bay­reuth. Mit ihr will das Rote Kreuz in Bay­reuth Auf­merk­sam­keit schaf­fen, dass jeder selbst Vor­keh­run­gen für den Not­fall tref­fen kann und will damit die Selbst- und Fremd­hil­fe­fä­hig­kei­ten in der brei­ten Bevöl­ke­rung stär­ken. Bis 20. Dezem­ber war die Aus­stel­lung im Foy­er des Land­rats­amts Bay­reuth zu sehen, im neu­en Jahr tourt sie wie­der durch die Kom­mu­nen des Landkreises.

In der heu­ti­gen Zeit kann die öffent­li­che Hand bei umfang­rei­chen und lang­an­hal­ten­den Groß­scha­dens­la­gen wie Stark­re­gen, Schnee­cha­os oder einem Black­out nicht jedem in vol­lem Umfang Hil­fe lei­sten. Daher ist es von gro­ßer Bedeu­tung, dass jeder Ein­zel­ne selbst Vor­sor­ge trifft und über die nöti­gen Selbst­hil­fe­fä­hig­kei­ten ver­fügt. Dies bedeu­tet, dass man im Vor­aus per­sön­li­che Schutz­maß­nah­men defi­niert und sich dar­auf vor­be­rei­tet, sich selbst, der Fami­lie und auch den Nach­barn im Not­fall hel­fen zu können.

Aus­stel­lung in den Gemein­den und Städ­ten im Land­kreis Bayreuth

Mit der Aus­stel­lung „Familienretter112 rich­tig Han­deln im Kata­stro­phen­fall“ bie­tet der BRK-Kreis­ver­band Bay­reuth eine Mög­lich­keit, sich über die Bedeu­tung der Kri­sen­vor­sor­ge zu infor­mie­ren. Ein High­light der Aus­stel­lung ist die Mög­lich­keit In einer VR-Umge­bung die Fol­gen eines Black­outs zu erkun­den. Zu sehen ist die Aus­stel­lung auch im neu­en Jahr in den Rat­häu­sern und Gemein­de­ver­wal­tun­gen der Städ­te und Gemein­den des Land­krei­ses Bay­reuth. Der Inhalt der Aus­stel­lung ist auch für Schul­klas­sen geeignet.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und die Aus­stel­lungs­ter­mi­ne fin­den Sie unter: https://​www​.brk​-bay​reuth​.de/​w​a​n​d​e​r​a​u​s​s​t​e​l​l​u​n​g​-​f​a​m​i​l​i​e​n​r​e​t​t​e​r​1​12/

Familienretter112 – Ergän­zen­des Semi­nar­an­ge­bot für rich­ti­ges Han­deln im Notfall

Der BRK-Kreis­ver­band Bay­reuth setzt sich als füh­ren­de Hilfs­or­ga­ni­sa­ti­on in der Stadt und im Land­kreis Bay­reuth schon seit lan­gem für den Aus­bau die­ser Fähig­kei­ten in der Bevöl­ke­rung ein. Aus die­sem Grund wur­de im Okto­ber 2022 das Semi­nar Familienretter112 ins Leben geru­fen. Bei die­sem Ein­stiegs­se­mi­nar zur Selbst­schutz­aus­bil­dung der Bevöl­ke­rung für die per­sön­li­che Not­fall­vor­sor­ge wer­den ein­fa­che Maß­nah­men ver­mit­telt, mit denen jeder in der Lage ist, die Ver­sor­gung sei­nes Umfelds im Not­fall sicherzustellen.

Die Inhal­te des Semi­nars umfas­sen unter ande­rem die rich­ti­ge Anla­ge ange­mes­se­ner Lebens­mit­tel­vor­rä­te für sich und die Fami­lie, Maß­nah­men bei Strom­aus­fall, den Zugang zu Infor­ma­tio­nen in Kri­sen­si­tua­tio­nen sowie Kom­mu­ni­ka­ti­ons­mög­lich­kei­ten mit ent­fernt leben­den Per­so­nen. Das Ziel der Initia­ti­ve besteht nicht nur dar­in, die prak­ti­sche Befä­hi­gung der Bevöl­ke­rung zu stär­ken, son­dern auch auf die indi­vi­du­el­le Eigen­ver­ant­wor­tung hin­zu­wei­sen. Im Rah­men des Familienretter112 wer­den fol­gen­de Fra­gen behan­delt: Wie berei­tet man sich auf außer­ge­wöhn­li­che Not­la­gen vor? Wie defi­niert man per­sön­li­che Schutz­zie­le für sich und sei­ne Schutz­be­foh­le­nen? Wel­che Vor­be­rei­tun­gen sind für den Kata­stro­phen­fall erfor­der­lich? Wie reagiert man grund­sätz­lich in außer­ge­wöhn­li­chen Not­la­gen und wie kann man Selbst- und Nach­bar­schafts­hil­fe lei­sten? Wel­che Infor­ma­ti­ons­quel­len ste­hen zur Verfügung?