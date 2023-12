Auch in die­sem Jahr fand wie­der das tra­di­tio­nel­le vor­weih­nacht­li­che Kon­zert in Wein­garts statt, das seit vie­len Jah­ren stets am drit­ten Advents­sonn­tag vom Gesang­ver­ein „Ger­ma­nia“ und dem Musik­ver­ein Wein­garts in der St. Georgs Kir­che ver­an­stal­tet wird. Im gut besuch­ten Got­tes­haus, das Pfar­rer Micha­el Geh­ret und die katho­li­sche Kir­chen­ge­mein­de stets gern für die­sen Zweck zur Ver­fü­gung stell­te, wur­de das Kon­zert dies­mal von Orga­ni­stin Vro­ni Weiß an der Orgel mit einer „Advents­freu­de“ eröffnet.

Der Vor­sit­zen­de des Gesang­ver­eins Mat­thi­as Kügel konn­te in sei­ner Begrü­ßung als Gäste neben Kun­reuths zwei­tem Bür­ger­mei­ster Edwin Rank als Ver­tre­ter des Haus­her­ren auch Pfarr­ge­mein­de­rats­vor­sit­zen­den und Alt-Bür­ger­mei­ster Kon­rad Ochs, zu dem Bene­fiz­kon­zert will­kom­men hei­ßen, das wie immer unter dem Mot­to „Gemein­sam“ stand.

Als erstes tra­ten die Kin­der­gar­ten­kin­der unter der Lei­tung von Ste­fa­nie Höher auf, die von Hans Kaul an der Gitar­re beglei­tet wur­den und gaben mit vol­lem Ein­satz „In der Weih­nachts­bäcke­rei“ von Rolf Zuc­kow­ski und das Weih­nachts­lied „Kling, Glöck­chen kling!“ zum Besten.

Dann ver­setz­te die Blas­ka­pel­le Wein­garts unter der Lei­tung von Andre­as Plei­chin­ger mit dem Med­ley „Hark! The Herald Angel sings“ und dem Klas­si­ker „Es kommt ein Schiff gela­den“ alle Teil­neh­mer voll­ends in vor­weih­nacht­li­cher Stim­mung. Ein klei­ner Höhe­punkt des Kon­zert war der anschlie­ßen­de Auf­tritt der Kla­ri­net­ten-Nach­wuchs­blä­ser der Blas­ka­pel­le, die mit „Fröh­li­che Weih­nacht über­all“ und „Lusti­ge Weih­nacht“ ihren ersten Auf­tritt vor Publi­kum bra­vou­rös meisterten.

Auch der Gemisch­te Chor der Ger­ma­nia Wein­garts, unter der Feder von Wolf­gang Junga wuss­te bei sei­nen Gesangs­ein­la­gen zu gefal­len und sang u.a. mit „Her­bei, o ihr Gläu­bi­gen“ und „Süßer die Glocken nie klin­gen“ Klas­si­ker der Weihnachtszeit.

Nach dem Schluss­wort von Mat­thi­as Kügel san­gen sämt­li­che Akteu­re gemein­sam mit den Besu­chern zum Aus­klang das Kir­chen­lied „O du fröh­li­che“ und bei Leb­ku­chen und Glüh­wein konn­te das vor­weih­nacht­li­che Kon­zert im Pfarr­haus besinn­lich aus­klin­gen. Der Spen­den­er­lös des glanz­vol­len Abends in Höhe von fast 750 € kommt zu glei­chen Tei­len der Jugend­ar­beit der bei­den Ver­ei­ne sowie einem cari­ta­ti­ven Zweck zugute.

Edwin Rank