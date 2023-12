Ver­kehrs­re­ge­lun­gen in der Obe­ren Stadt

Es ist bereits seit Jahr­zehn­ten eine belieb­te Kulm­ba­cher Tra­di­ti­on – der Früh­schop­pen am 24. Dezem­ber in der Obe­ren Stadt. Auch in die­sem Jahr wird die vor­weih­nacht­li­che Zusam­men­kunft wie­der statt­fin­den. Aus die­sem Grund kommt es zu Ein­schrän­kun­gen und Ver­än­de­run­gen im Straßenverkehr.

Die Obe­re Stadt ist an Hei­lig Abend ab dem Kreu­zungs­be­reich „Marktplatz/​Spitalgasse/​Obere Stadt“ bis zur Kreu­zung „Schießgraben/​Kirchwehr/​Obere Stadt“ von 9 Uhr bis 14 Uhr voll­ge­sperrt. Die Umlei­tung erfolgt über den Schieß­gra­ben. Der Ober­hacken kann ledig­lich über den Markt­platz ange­fah­ren wer­den, eine Zufahrt über das Obe­re Stadt­gäss­chen ist nicht mög­lich. Die Zufahrt über den Markt­platz in den Ober­hacken ist aus­schließ­lich für die dor­ti­gen Bewoh­ner mög­lich, die Poli­zei wird stich­pro­ben­ar­tig Aus­weis­do­ku­men­te kon­trol­lie­ren. Die Zufahrt zum Rent­amts­gäss­chen ist nur für Ret­tungs­fahr­zeu­ge möglich.

Die Besu­cher des Hei­lig-Abend-Früh­schop­pens wer­den gebe­ten, die zahl­rei­chen öffent­li­chen Park­plät­ze am EKU-Platz, in den Tief­ga­ra­gen, im Park­haus Bastei­gas­se und am Schwe­den­steg zu nutzen.

Die Stadt Kulm­bach bit­tet um Ver­ständ­nis und wünscht allen Besu­chern viel Vergnügen.