Als regio­na­ler Part­ner für Ener­gie­ver­sor­gung ist es den Stadt­wer­ken Forch­heim einer­seits wich­tig, die Bür­ger und Bür­ge­rin­nen der Stadt und dem Land­kreis zuver­läs­sig mit Ener­gie zu ver­sor­gen, ande­rer­seits inve­stie­ren wir in die Regi­on und ihre Bewoh­ner. Dazu zäh­len auch die klein­sten Ein­woh­ner und Ein­woh­ne­rin­nen. Die Ball­schul AG der Adal­bert-Stif­ter-Schu­le und die Bam­ber­ger Ball­schu­le för­dern gemein­sam die Sport­ak­ti­vi­tä­ten von Kin­dern. Hier­für lei­sten die Stadt­wer­ke ger­ne eine finan­zi­el­le Unterstützung.

Bam­ber­ger Ball­schu­le will Kin­der in Bewe­gung bringen

Der Ver­ein Freak City Bam­berg e. V. hat es sich mit der Bam­ber­ger Ball­schu­le zum Ziel gesetzt, mit einem von Jugend­trai­nern der Bam­berg Bas­kets ent­wickel­ten Kon­zept, Kin­der früh­zei­tig für Sport zu begei­stern. An rund 25 Grund­schu­len füh­ren die Trai­ner wöchent­lich Trai­nings­ein­hei­ten durch und wol­len Kin­der ball­sport­über­grei­fend aus­bil­den. Der Schwer­punkt liegt hier­bei auf den Jahr­gangs­stu­fen eins und zwei. Den Kin­dern soll in erster Linie der Spaß an der Bewe­gung ver­mit­telt wer­den, wobei der Schwer­punkt auf der Hin­füh­rung zur Sport­art Bas­ket­ball liegt. Da der Ver­ein nicht gewinn­ori­en­tiert arbei­tet, son­dern die För­de­rung der Kin­der im Vor­der­grund steht, ist der Freak City Bam­berg e. V. auf Unter­stüt­zung angewiesen.

Bas­ket­ball für Alle

Dank der Stadt­wer­ke Forch­heim kön­nen nun knapp 20 Schü­ler ihren Lieb­lings­sport aus­üben. Wir unter­stüt­zen die Ball­schul AG der Adal­bert-Stif­ter-Schu­le finan­zi­ell und jedes Kind erhält ein Bas­ket­ball­tri­kot mit dem Stadt­wer­ke-Mas­kott­chen Toni auf der Brust. Mathi­as Rez­nik, Geschäfts­füh­rer der Stadt­wer­ke Forch­heim GmbH, freut es, die Kin­der lächeln zu sehen: „Als Schul-AG Paten woll­ten wir den Kin­dern nicht nur den Sport ermög­li­chen, son­dern mit einem Bas­ket­ball­tri­kot auch ein Lächeln ins Gesicht zaubern“.

Jeden Frei­tag­nach­mit­tag wer­den nun in der Forch­hei­mer Real­schul­hal­le flei­ßig Kör­be gewor­fen und die Kin­der kön­nen sich zu Beginn des Wochen­en­des noch mal so rich­tig aus­po­wern. „Es freut uns sehr, dass die Stadt­wer­ke Forch­heim uns so tat­kräf­tig unter­stüt­zen, das ist nicht selbst­ver­ständ­lich und hilft uns sehr“, erklärt Niklas Rajc­zyk (Lei­ter Bam­ber­ger Ballschule).