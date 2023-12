A9/A70, Ver­län­ge­rung der Sper­rung der Anschluss­stel­le Bind­la­cher Berg in Fahrt­rich­tung Nürn­berg sowie der Sper­rung der Ram­pe A70 von Bam­berg nach Bay­reuth am Auto­bahn­drei­eck Bayreuth/​Kulmbach.

Die Außen­stel­le Bay­reuth der Auto­bahn GmbH des Bun­des lässt seit dem Früh­jahr 2022 auf einem 6,5 km lan­gen Strecken­ab­schnitt der A9 zwi­schen den Anschluss­stel­len Bad Berneck/​Himmelkron und Bay­reuth-Nord die Fahr­bahn in Fahrt­rich­tung Nürn­berg erneuern.

Die Arbei­ten zur Grund­er­neue­rung der Fahr­bahn mit Ein­bau einer Beton­decke wur­den noch nicht abge­schlos­sen. Der­zeit feh­len für eine zumin­dest teil­wei­se Inbe­trieb­nah­me der erneu­er­ten Rich­tungs­fahr­bahn Nürn­berg die abschlie­ßen­de Ober­flä­chen­be­hand­lung zur Her­stel­lung einer ebe­nen und grif­fi­gen Fahr­bahn­ober­flä­che sowie die abschlie­ßen­de Fugen­aus­bil­dung der Beton­fahr­bahn. Die mit den Bau­maß­nah­men beauf­trag­te Arbeits­ge­mein­schaft konn­te die ver­ein­bar­ten Fer­tig­stel­lungs­zie­le und Ter­min­vor­ga­ben nicht einhalten.

Die Fir­men sind auf­ge­for­dert die Arbei­ten schnellst­mög­lich abzu­schlie­ßen und die ver­kehr­li­che Nut­zung zu ermöglichen.

Daher muss die aktu­ell ein­ge­rich­te­te Bau­stel­len­ver­kehrs­füh­rung am Bind­la­cher Berg mit Sper­rung der Ram­pe A70 von Bam­berg nach Bay­reuth am Auto­bahn­drei­eck Bayreuth/​Kulmbach und Sper­rung der Anschluss­stel­le Bind­la­cher Berg in Fahrt­rich­tung Nürn­berg bis auf Wei­te­res bestehen bleiben.

Für die auf­tre­ten­den Behin­de­run­gen bit­tet die Auto­bahn GmbH alle betrof­fe­nen Ver­kehrs­teil­neh­mer um Ver­ständ­nis und um wei­ter­hin erhöh­te Vor­sicht im Baustellenbereich.