Der tele­fo­ni­sche und per­sön­li­che Ser­vice der Stadt­wer­ke Bam­berg im Ser­vice­punkt Ver­kehr am ZOB sowie Ser­vice­punkt Ener­gie und Inter­net am Mar­ga­re­ten­damm ist vom 27. bis 29. Dezem­ber nicht besetzt. Vie­le Anlie­gen wie das Mel­den von Zäh­ler­stän­den, Ändern von Abschlä­gen, Aktua­li­sie­ren von Kun­den­da­ten oder Bank­ver­bin­dun­gen sowie An- oder Ummel­dun­gen kön­nen jeder­zeit online über stw‑b.de/service abge­wickelt wer­den. Fahr­kar­ten erhal­ten Fahr­gä­ste am Fahr­schein­au­to­ma­ten oder über die VGN-Apps. Fahr­plan­aus­kunft gibt der VGN auf sei­ner Inter­net­sei­te vgn​.de.

Im Not­fall, bei­spiels­wei­se bei Gas­ge­ruch, ist der Bereit­schafts­dienst der Stadt­wer­ke rund um die Uhr unter der Ruf­num­mer 0951 77–0 erreichbar.