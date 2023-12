Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Laden­dieb­stahl lohnt sich nicht

Weit­rams­dorf. Eine auf­merk­sa­me Kas­sie­re­rin bemerk­te in einem Ein­kaufs­markt in Weit­rams­dorf, dass ein Kun­de ver­such­te einen Grill­an­zün­der im Wert von ledig­lich 89 Cent aus dem Markt zu schmug­geln. Auf den 68-jäh­ri­gen Rent­ner kommt nun ein Straf­ver­fah­ren wegen Laden­sieb­stahls zu. Fer­ner darf er das Geschäft nicht mehr betreten.

Auf­merk­sa­mer Zeu­ge bei Unfallflucht

Nie­der­füll­bach. Ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge half der Poli­zei in Coburg bei der Auf­klä­rung einer Unfall­flucht in Nie­der­füll­bach. Eine Auto­fah­re­rin stieß beim Aus­par­ken gegen einen gepark­ten Opel Zafi­ra und ent­fern­te sich anschlie­ßend von der Unfall­stel­le, obwohl ihre Bei­fah­re­rin sogar noch den Scha­den von ca. 500.- € an dem ande­ren Fahr­zeug begut­ach­tet hat­te. Wenig spä­ter kam sie in Beglei­tung eines wei­te­ren Fahr­zeugs zurück und der Scha­den wur­de erneut ange­schaut. Trotz­dem ent­fern­ten sich bei­de Fahr­zeu­ge wie­der von der Unfall­stel­le. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg konn­te Dank des auf­merk­sa­men Zeu­gen schnell die Ver­ur­sa­che­rin ermit­teln. Auf sie kommt nun eine Straf­an­zei­ge wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort zu

Unfall­flucht vor Apotheke

Lau­ter­tal. Ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer tou­chier­te beim Par­ken einen vor einer Apo­the­ke in der Cobur­ger Stra­ße gepark­ten schwar­zen Mer­ce­des und rich­te­te einen Scha­den an der Fah­rer­sei­te in Höhe von ca. 800.- € an. Anschlie­ßend ent­fern­te er sich von der Unfall­stel­le, ohne sei­nen gesetz­li­chen Ver­pflich­tun­gen nach­zu­kom­men. Die PI Coburg ermit­telt nun wegen Ver­kehrs­un­fall­flucht und bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0

Graf­fi­ti an Schulwand

Coburg. Bis­lang unbe­kann­te Täter beschmier­ten in der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag die Rück­wand der Hei­lig­kreuz-Mit­tel­schu­le mit den Buch­sta­ben „OHM“ und der Zahl „23“. Der ange­rich­te­te Scha­den wird auf ca. 1000.- € bezif­fert. Die Poli­zei in Coburg bit­tet um Hin­wei­se unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0.

Schei­be an PKW eingeschlagen

Coburg. Wäh­rend des Besuchs eines Geträn­ke­mark­tes in der Cal­len­ber­ger Stra­ße in Coburg schlug ein bis­lang unbe­kann­ter Täter am Diens­tag zwi­schen 11.15 und 11.30 Uhr die Heck­schei­be eines dort gepark­ten VW-Pas­sat ein. Die PI Coburg bit­tet Zeu­gen sich unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Reni­ten­ter Laden­dieb in Drogeriemarkt

Stock­heim: In einem Stock­hei­mer Dro­ge­rie­markt kam es am Diens­tag­nach­mit­tag zu einem Dieb­stahls­de­likt. Gegen 14:10 Uhr wur­de ein aus dem ost­eu­ro­päi­schen Raum stam­men­der Mann dabei beob­ach­tet, wie er Waren im Wert von rund 231,- Euro, dar­un­ter haupt­säch­lich Hygie­ne­ar­ti­kel wie z. B. Nass­ra­sie­rer, aus dem Regal nahm und samt Ver­packung in sei­ne mit­ge­führ­te Stoff­ta­sche steck­te. Der 30-Jäh­ri­ge wur­de hier­auf von einer Markt­an­ge­stell­ten ange­spro­chen und fest­ge­hal­ten. Hier­bei setz­te sich der Mann zu Wehr, riss sich los und lief in Rich­tung Kas­sen­be­reich. Hier rann­te er offen­sicht­lich absicht­lich eine wei­te­re Mit­ar­bei­te­rin um und ver­letz­te die­se leicht. Im Kas­sen­be­reich ent­leer­te der Mann dann sei­ne mit­ge­führ­te Stoff­ta­sche und ver­ließ das Geschäft. Vor dem Geschäft wur­de der Beschul­dig­te von Kun­den gestoppt und bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei fest­ge­hal­ten. Nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft muss­te der Laden­dieb einen Zustel­lungs­be­voll­mäch­tig­ten benen­nen und konn­te nach Abschluss der poli­zei­li­chen Maß­nah­men sei­nen Weg fortsetzen.

Unfall­ver­ur­sa­cher sucht das Weite

Kro­nach: Auf der B 85 bei Knel­len­dorf kam es am Mon­tag­nach­mit­tag zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Fah­rer­flucht. Ein 31-jäh­ri­ger Mann befuhr mit sei­nem Mer­ce­des Vito die Bun­des­stra­ße von Gun­dels­dorf kom­mend in Rich­tung Kro­nach. Auf Höhe der Gun­dels­dor­fer Stra­ße woll­te der Fah­rer nach links abbie­gen, muss­te jedoch zunächst ver­kehrs­be­dingt war­ten. Ein ihm ent­ge­gen­kom­men­der Lkw-Fah­rer fuhr offen­sicht­lich zu weit links, tou­chier­te des­halb den lin­ken Außen­spie­gel des Mer­ce­des und ver­ur­sach­te hier­bei einen Scha­den in Höhe von etwa 100,- Euro. Der unbe­kann­te Lkw-Fah­rer setz­te im Anschluss sei­ne Fahrt fort, ohne sich um sei­ne Ver­pflich­tun­gen als Unfall­ver­ur­sa­cher zu kümmern.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Außen­spie­gel abge­fah­ren und geflüchtet

TREB­GAST. Am Mon­tag, 18.12.2023, gegen 07:15 Uhr, kam es auf der KU 29 zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Unfall­flucht. Ein 55-Jäh­ri­ger aus dem Land­kreis Bay­reuth fuhr mit sei­nem Pkw von Hain­bühl in Rich­tung Lin­dau. Ein ent­ge­gen­kom­men­des Fahr­zeug fuhr ihm dabei sei­nen lin­ken Außen­spie­gel ab. Der Ver­ur­sa­cher fuhr direkt hin­ter einem Prit­schen­wa­gen und setz­te sei­ne Fahrt nach dem Zusam­men­stoß fort. Am Außen­spie­gel ent­stand ein Scha­den von ca. 500 Euro. Die Poli­zei Kulm­bach bit­tet um Hin­wei­se zum Unfall­flüch­ti­gen (Tel. 09221/609–0).

Ver­kehrs­un­fall ver­ur­sacht und geflüchtet

LEU­CH­AU. Am Diens­tag, 19.12.2023, gegen 11:40 Uhr, kam es auf der Lin­dau­er Stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Unfall­flucht. Einem 84-jäh­ri­ger Fahr­zeug­füh­rer aus Erfurt kam an einer Eng­stel­le ein wei­ßer Klein­wa­gen, mit über­höh­ter Geschwin­dig­keit, ent­ge­gen. Der Erfur­ter muss­te, um einen Zusam­men­stoß zu ver­hin­dern, nach rechts aus­wei­chen und prall­te gegen zwei Pfo­sten am Geh­weg. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 8.000 Euro. Der wei­ße Klein­wa­gen ent­fern­te sich von der Unfall­stel­le. Die Poli­zei Kulm­bach bit­tet um Hin­wei­se zum Unfall­flüch­ti­gen (Tel. 09221/609–0).