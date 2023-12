Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Klein­wa­gen aus der Tief­ga­ra­ge gestohlen

BAM­BERG. Von Mon­tag­abend bis Mitt­woch­mor­gen stah­len Unbe­kann­te einen Klein­wa­gen aus einer Tief­ga­ra­ge im Bam­ber­ger Stadt­ge­biet. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermittelt.

Im Zeit­raum von Mon­tag, 21 Uhr, bis zum Mitt­woch, 10 Uhr, betra­ten Unbe­kann­te eine Sam­mel­tief­ga­ra­ge in der Kaims­gas­se in Bam­berg. Die Gara­ge gehört zu einem mehr­stöcki­gen Wohn­haus und ist frei zugäng­lich. Dort stah­len die Die­be einen unver­sperr­ten wei­ßen Ško­da Citi­go. An dem Klein­wa­gen waren zuletzt die Kenn­zei­chen BA‑D 843 montiert.

Die Ermitt­lun­gen zu dem Auto­dieb­stahl wer­den durch die Kri­po Bam­berg geführt. Wer Hin­wei­se zum Ver­bleib des Sko­da geben kann, mel­det sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491.

Spiel­zeug­fi­gur soll­te aus Laden geschmug­gelt werden

BAM­BERG. Diens­tag­mit­tag bezahl­te eine 16-Jäh­ri­ge in einem Dro­ge­rie­markt am Maxi­mi­li­ans­platz Spiel­sa­chen im Wert von 15 Euro. Als sie das Geschäft ver­lies, schlug die Alarm­an­la­ge an und bei ihr konn­te eine wei­te­re Spiel­zeug­fi­gur im Wert von 5 Euro auf­ge­fun­den wer­den, die sie nicht bezahlt hat­te. Die Mut­ter durf­te die Jugend­li­che bei der Poli­zei abholen.

Auf Beu­te­zug in Bamberg

Am spä­ten Nach­mit­tag wur­de in einem Kauf­haus am Grü­nen Markt ein 23-Jäh­ri­ger vom Kauf­haus­de­tek­tiv dabei beob­ach­tet, wie er Waren aus dem Regal nahm und in sei­ne Umhän­ge­ta­sche steck­te. Anschlie­ßend ver­ließ er das Geschäft, ohne die­se zu bezah­len. Die benach­rich­tig­te Poli­zei­strei­fe konn­te bei dem 23-Jäh­ri­gen wei­te­re gestoh­le­ne Klei­dung aus ver­schie­de­nen Geschäf­ten im Stadt­ge­biet im Wert von ca. 510 Euro auffinden.

Fuß­gän­ge­rin zwi­schen zwei Autos eingeklemmt

BAM­BERG. Zu einem Ver­kehrs­un­fall mit ver­letz­ten Per­so­nen kam es am Diens­tag­nach­mit­tag auf einem Park­platz eines Super­mark­tes in der Dr.-Robert-Pfleger-Straße. Dort lud eine Mut­ter ihre Ein­käu­fe ein, ihr Klein­kind saß wäh­rend­des­sen im Ein­kaufs­wa­gen. Aus der gegen­über­lie­gen­den Park­lücke park­te ein 59-Jäh­ri­ger rück­wärts mit sei­nem BMW aus und brem­ste recht­zei­tig sein Fahr­zeug ab um dann vor­wärts wei­ter zu fah­ren. Aller­dings ver­gaß er den Vor­wärts­gang ein­zu­le­gen und fuhr beschleu­nigt auf die Fuß­gän­ge­rin und den Ein­kaufs­wa­gen. Die Mut­ter wur­de kurz­zei­tig zwi­schen ihrem Fahr­zeug und dem Fahr­zeug des Unfall­ver­ur­sa­chers ein­ge­klemmt und dabei ver­letzt. Der Ein­kaufs­wa­gen mit dem Klein­kind wur­de gegen den Ein­kaufs­wa­gen­stän­der gescho­ben. Mut­ter und Kind wur­den zur Behand­lung ins Kli­ni­kum Bam­berg gebracht. Außer­dem tou­chier­te der 59-Jäh­ri­ge bei sei­nem Aus­park­ma­nö­ver noch ein wei­te­res gepark­tes Fahrzeug.

Zeu­gin notier­te Kennzeichen

BAM­BERG. Diens­tag­früh konn­te in der Klo­ster-Lang­heim-Stra­ße eine Zeu­gin beob­ach­ten, wie ein grau­er Mer­ce­des einen dort abge­stell­ten Toyo­ta tou­chier­te und die­sen am Außen­spie­gel beschä­dig­te. Die Fah­re­rin ent­fern­te sich vom Unfall­ort, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den in Höhe von ca. 500 Euro zu küm­mern. Die Zeu­gin konn­te der Poli­zei das Kenn­zei­chen der Unfall­ver­ur­sa­che­rin mitteilen.

Gel­ber Pkw wird gesucht

BAM­BERG. Diens­tag­nach­mit­tag gegen 16:45 Uhr wur­de ein in der Schild­stra­ße, gegen­über dem Poli­zei­ge­bäu­de, abge­stell­ter blau­er VW-Polo von Unbe­kann­ten ange­fah­ren und der lin­ke Außen­spie­gel beschä­digt. Der gel­be Pkw, der den Unfall ver­ur­sach­te, fuhr wei­ter, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den in Höhe von ca. 300 Euro zu kümmern.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Mit knapp 1 Pro­mil­le auf E‑Scooter unterwegs

BAM­BERG. Mitt­woch­früh wur­de in der Mem­mels­dor­fer Stra­ße ein 25-Jäh­ri­ger einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Bei dem Scoo­ter-Fah­rer konn­ten die Poli­zei­be­am­ten star­ken Alko­hol­ge­ruch wahr­neh­men, wes­halb ein Alko­hol­test durch­ge­führt wur­de. Die­ser ergab 0,96 Pro­mil­le. Die Wei­ter­fahrt wur­de unterbunden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Son­sti­ges

HALL­STADT. Ver­ges­se­nes Koch­gut löste am Diens­tag­mit­tag einen Feu­er­wehr­ein­satz aus. In einem Mehr­fa­mi­li­en­haus in der Bahn­hof­stra­ße hat­te eine 54-Jähir­ge einen Topf auf dem Herd unbe­auf­sich­tigt ste­hen las­sen. Der Rauch­mel­der schlug an und Rauch drang aus einem offe­nen Fen­ster. Die Feu­er­wehr Hall­stadt konn­te glück­li­cher­wei­se kei­nen Brand und kei­nen ent­stan­de­nen Scha­den fest­stel­len. Die Räum­lich­kei­ten wur­den gelüf­tet, es gab kei­ne Verletzten.

STRUL­LEN­DORF. Bei einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le eines Pkw-Fah­rers am Diens­tag­abend stell­te eine Poli­zei­strei­fe bei dem 23-Jäh­ri­gen dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest. Ein Dro­gen­vor­test ver­lief posi­tiv, die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und der jun­ge Mann muss­te mit zur Blut­ent­nah­me. Für die Fahrt unter Dro­gen­ein­fluss und den ille­ga­len Besitz von Betäu­bungs­mit­teln erwar­tet ihn eine Anzeige.

BUR­GE­BRACH. Wäh­rend einer Geschwin­dig­keits­mes­sung kon­trol­lier­te die Poli­zei Diens­tag­nacht einen 65-Jäh­ri­gen. Der Mann war mit sei­nem Pkw unter­wegs und hat­te bei einem Atem­al­ko­hol­test einen Wert von über 0,5 Pro­mil­le. Auch hier wur­de die Wei­ter­fahrt poli­zei­lich unter­bun­den und der Fahr­zeug­schlüs­sel gefah­ren­ab­weh­rend sicher­ge­stellt. In einem nahe­ge­le­ge­nen Kran­ken­haus wur­de eine Blut­ent­nah­me zur Fest­stel­lung der Blut­al­ko­hol­kon­zen­tra­ti­on durch­ge­führt. Bei Über­schrei­tung der genann­ten Pro­mil­le-Gren­ze wird ein Fahr­ver­bot und ein Buß­geld fällig.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fäl­le

Kirch­eh­ren­bach. Am Mon­tag­mor­gen zwi­schen 10.00 und 11.00 Uhr fuhr ein Paket­bo­te mit sei­nem Lie­fer­wa­gen in der Pretz­fel­der Stra­ße gegen die Grenz­mau­er eines Anwe­sens. Ohne sich zu mel­den, fuhr er unbe­küm­mert wei­ter. Nach­dem das Kenn­zei­chen bekannt war, wird über die Fir­ma nach dem unfall­flüch­ti­gen Fah­rer ermittelt.

Grä­fen­berg. Am Diens­tag­mor­gen befuhr eine 44-jäh­ri­ge die Kreis­stra­ße von Wal­kers­brunn Rich­tung Gut­ten­burg. Aus bis­lang unge­klär­ter Ursa­che kam sie nach rechts von der Fahr­bahn ab, fuhr meh­re­re Meter die Böschung hin­ab und prall­te gegen einen Kirsch­baum. Auf­grund der mit­tel­schwe­ren Ver­let­zun­gen wur­de die Frau mit einem Hub­schrau­ber ins Kli­ni­kum Bay­reuth gebracht. An ihrem Fahr­zeug ent­stand ein wirt­schaft­li­cher Total­scha­den in Höhe von 30.000 EUR.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Stein­bach. Am Mon­tag, zwi­schen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr, fuhr ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer gegen die Gara­ge eines Anwe­sens in der Grä­fen­ber­ger Stra­ße. Ohne sich um den Scha­den von ca. 800,- Euro zu küm­mern, ent­fern­te er sich uner­laubt von der Unfall­stel­le. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim (09191/7090–0) zu melden.

Bucken­ho­fen. Am Diens­tag­abend, gegen 18:00 Uhr, befuhr eine 42-jäh­ri­ge Fahr­rad­fah­re­rin den Rad­weg am Kanal in Rich­tung Stau­stu­fe. Als sie einen vor ihr fah­ren­den Rad­fah­rer über­hol­te, hielt sich die­ser plötz­lich an ihr fest und stürz­te mit ihr zusam­men zu Boden. Als die 42-Jäh­ri­ge den Unbe­kann­ten nach dem Sturz nach sei­nen Per­so­na­li­en frag­te, flüch­te­te die­ser mit sei­nem Fahr­rad. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim (09191/7090–0) zu melden.

Son­sti­ges

Forch­heim. In der Wall­stra­ße wur­de am Diens­tag, zwi­schen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr, der am Stra­ßen­rand gepark­te VW Pas­sat einer 29-Jäh­ri­gen rund­um zer­kratzt, wodurch ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 5000,- Euro entstand.

In der Kon­rad-Roth-Stra­ße wur­de, in der Zeit von 19:15 Uhr bis 19:35 Uhr, eben­falls ein Pkw durch einen bis­lang unbe­kann­ten Täter beschä­digt. Der dort auf den Bewoh­ner­park­plät­zen abge­stell­te Opel Insi­gnia wur­de an der Fah­rer­sei­te zer­kratzt. Hier ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 1000,- Euro.

Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu mel­den (09191/7090–0).

Herolds­bach. In der Hau­se­ner Stra­ße kam es am Diens­tag, gegen 13:30 Uhr, zu einer Kör­per­ver­let­zung. Eine 11-jäh­ri­ge Schü­le­rin war mit ihrer gleich­alt­ri­gen Freun­din zu Fuß unter­wegs, als auf Höhe der Quer­stra­ße ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­rad­fah­rer mit einem älte­ren, schwarz/​weißen Fahr­rad an den bei­den vor­bei­fuhr. Hier­bei schlug er der 11-Jäh­ri­gen mit der Faust gegen den lin­ken Ober­arm. Das 11-jäh­ri­ge Mäd­chen wur­de leicht ver­letzt. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu mel­den (09191/7090–0).

Forch­heim. Am Diens­tag­abend wur­den Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim auf einen 35-jäh­ri­gen Mann am Bahn­hof auf­merk­sam. Bei der anschlie­ßen­den Per­so­nen­kon­trol­le wur­den im mit­ge­führ­ten Ruck­sack Werk­zeu­ge auf­ge­fun­den, die übli­cher­wei­se für Auf­bruch- und Dieb­stahls­hand­lun­gen ver­wen­det wer­den. Neben Diet­ri­chen, Brech­werk­zeu­gen und Bol­zen­schnei­dern wur­den außer­dem diver­se Betäu­bungs­mit­tel auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt. Gegen den 35-Jäh­ri­gen wird nun wegen diver­sen Eigen­tums­de­lik­ten und Ver­stö­ßen gegen das Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz ermittelt.

Forch­heim. Am Diens­tag, gegen 15:00 Uhr, woll­te ein 44-jäh­ri­ger Fuß­gän­ger die Bay­reu­ther Stra­ße auf Höhe der Kran­ken­haus­stra­ße bei Grün­licht über­que­ren. Ein que­ren­der, bis­lang unbe­kann­ter Lkw-Fah­rer miss­ach­te­te hier­bei das für ihn gel­ten­de Rot­licht. Der 44-Jäh­ri­ge war gezwun­gen, zurück­zu­wei­chen um eine Kol­li­si­on zu ver­mei­den. Zeu­gen, die Anga­ben zum Lkw machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu mel­den (09191/7090–0).

Forch­heim. Eine Zivil­strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim befuhr am Diens­tag, gegen 20:30 Uhr, die Kreis­stra­ße zwi­schen Kirch­eh­ren­bach und Forch­heim. Im Bereich eines Strecken­ab­schnitts, in wel­chem die Höchst­ge­schwin­dig­keit auf 70km/​h begrenzt ist, über­hol­te ein 30-jäh­ri­ger Ford-Fah­rer mit mehr als 100 km/​h die Zivil­strei­fe. Auf Höhe Gos­berg fuhr der 30-Jäh­ri­ge mit bis zu 105 km/​h bei erlaub­ten 50km/​h. Er muss nun mit einem Buß­geld und Fahr­ver­bot rechnen.