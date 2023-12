Die bei­den Stadt­rä­tin­nen der Stadt­rats­frak­ti­on Grü­nes Bam­berg, Leo­nie Pfa­den­hau­er und Ulri­ke Sän­ger, tre­ten mit sofor­ti­ger Wir­kung von ihren Auf­sichts­rats­man­da­ten in der Schlacht­hof GmbH zurück. Dies haben sie am heu­ti­gen Mitt­woch in einem Schrei­ben an den Ober­bür­ger­mei­ster und Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­den Andre­as Star­ke mitgeteilt.

Als Begrün­dung nen­nen bei­de, dass sie sich auf­grund der aktu­el­len Ent­wick­lung in der Schlacht­hof GmbH nicht mehr in der Lage sehen, ihre Man­da­te als Auf­sichts­rä­tin­nen ver­ant­wor­tungs­voll aus­zu­üben. Ihre Funk­tio­nen als Auf­sichts­rä­tin­nen sei­en nicht mehr ver­ein­bar mit dem von ihnen gelei­ste­ten Eid, Scha­den von der Stadt Bam­berg abzuwenden.