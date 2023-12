Öff­nungs­zei­ten der Erlan­ger Bäder Röthel­heim und West in den Weihnachtsferien

An den Weih­nachts­ta­gen, 24. bis 26. Dezem­ber, und an Sil­ve­ster sowie Neu­jahr sind bei­de Bäder geschlossen.

Zwi­schen den Jah­ren ist das Röthel­heim­bad am 27.12.23 von 8 bis 20 Uhr geöff­net, am 28. + 29.12.23 von 6.30 bis 20 Uhr und am 30.12.23 von 8 bis 18 Uhr. Das West­bad ist vom 27. bis zum 29. Dezem­ber 23 täg­lich von 13 bis 19 Uhr geöff­net, am 30.12.23 von 11 bis 17 Uhr.

Die Öff­nungs­zei­ten Röthel­heim­bad in der ersten Janu­ar­wo­che 24 sind: 2.1. von 6.30 bis 20 Uhr, 3.1. von 8 bis 20 Uhr, 4. + 5.1. von 6.30 bis 20 Uhr, 6.1. von 8 bis 18 Uhr und 7.1. von 8 bis 17 Uhr, wobei an die­sem Sonn­tag die Frau­en­ba­de­zeit entfällt.

Das West­bad ist vom 2. bis zum 5. Janu­ar 24 täg­lich von 13 bis 19 Uhr geöff­net. Am 6.1.24 ist das West­bad wegen einer Schwimm­ver­an­stal­tung des TBs geschlos­sen, am 7.1.24 ist es von 11 bis 17 Uhr geöffnet.