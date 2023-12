Zu der Regen­bo­gen-Bank am Luit­pold­platz gesellt sich jetzt auch eine Bank in Rot, genau­er gesagt in Spar­kas­sen-Rot. Denn die­se Bank hat die Spar­kas­se Bay­reuth der Kol­pings­fa­mi­lie Bay­reuth anläss­lich ihres 250-jäh­ri­gen Grün­dungs­ju­bi­lä­ums in die­sem Jahr gespen­det. Beschafft, auf­ge­stellt und in der pas­sen­den Far­be gestri­chen hat die rote Bank das Stadt­gar­ten­amt. Wolf­ram Münch, Vor­stands­vor­sit­zen­der der Spar­kas­se Bay­reuth, Stadt­gar­ten­amts­lei­ter Robert Pfei­fer, Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger, und Maria Anna Link, Vor­stand der Kol­pings­fa­mi­lie Bay­reuth (s. Foto von rechts), mit ihrem Ehe­mann Man­fred haben die Bank nun ein­ge­weiht. Der Stand­ort der Bank sei bewusst gewählt, so Link, denn von ihr aus habe man einen Blick auf drei mar­kan­te Punk­te, die eng mit der Ver­eins­ge­schich­te der Kol­pings­fa­mi­lie ver­knüpft sei­en: Auf das Neue Rat­haus, wo einst das erste Kol­ping­haus mit sei­nem Bier­gar­ten stand, auf die Spar­kas­se Bay­reuth, bei der die Kol­pings­fa­mi­lie seit jeher ihr Ver­eins­kon­to hat, und nach rechts auf das heu­ti­ge Kol­ping­haus, das sich auf der ande­ren Sei­te des Hohen­zol­lern­rings befindet.