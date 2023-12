Prof. Dr. med. Astrid Wey­er­b­rock wird neue haupt­amt­li­che Ärzt­li­che Direk­to­rin der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH. Das haben die Mit­glie­der des Auf­sichts­ra­tes in ihrer heu­ti­gen Sit­zung ent­schie­den. Die 56-jäh­ri­ge Neu­ro­chir­ur­gin wech­selt im Früh­jahr 2024 vom Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum Frei­burg zum Maxi­mal­ver­sor­ger und an den Stand­ort des Medi­zin­cam­pus Ober­fran­ken nach Bayreuth.

Der Medi­zi­ni­sche Geschäfts­füh­rer der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH, Prof. Dr. Hans-Rudolf Raab, sieht in sei­ner desi­gnier­ten Nach­fol­ge­rin mit ande­rem Stel­len­zu­schnitt eine Garan­tin für Sta­bi­li­tät und Fort­schritt. „Sie ist eine erfah­re­ne Ärz­tin mit Pra­xis­be­zug, eine Pro­fes­so­rin mit hohem wis­sen­schaft­li­chen Renom­mee und eine kom­pe­ten­te Stra­te­gin in einem immer kom­ple­xer wer­den­den Kran­ken­haus-Umfeld. Das alles hat sie in ihrer beein­drucken­den beruf­li­chen Lauf­bahn unter Beweis gestellt.“ Dass Astrid Wey­er­b­rock, die der­zeit noch als per­sön­li­che Refe­ren­tin des Ärzt­li­chen Direk­tors und Lei­te­rin der Stabs­stel­le Medi­zi­ni­sche Stra­te­gie und Ver­net­zung am Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum Frei­burg tätig ist, auch für Inno­va­ti­on und Ver­än­de­rung steht, passt für den Kauf­män­ni­schen Geschäfts­füh­rer, Diet­mar Paw­lik, sehr gut zur Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH. „Wie alle Kran­ken­häu­ser in Deutsch­land ste­hen wir vor tief­grei­fen­den Ver­än­de­run­gen und vor der Fra­ge, wie wir uns künf­tig medi­zi­nisch und wirt­schaft­lich mög­lichst gut auf­stel­len“, sagt Paw­lik. „Jeman­den wie Frau Prof. Wey­er­bock mit ihrer Kom­pe­tenz und ihrer Erfah­rung in stra­te­gi­schen Pro­zes­sen in den eige­nen Rei­hen zu haben, ist ein Gewinn.“

Was Prof. Dr. med. Astrid Wey­er­b­rock in den zurück­lie­gen­den zwei­ein­halb Jah­re im Manage­ment des Uni­ver­si­täts­kli­ni­kums Frei­burg beschäf­tigt hat, liest sich wie eine To-Do-Liste für zahl­rei­che Kran­ken­häu­ser – die Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH ein­ge­schlos­sen: Sie hat den Kli­ni­kums­vor­stand bei der Struk­tur- und Ent­wick­lungs­pla­nung und medi­zin­stra­te­gi­schen The­men unter­stützt. Sie hat Kli­nik- und Orga­ni­sa­ti­ons­struk­tu­ren wei­ter­ent­wickelt, Ambu­lan­ti­sie­rung und Ver­net­zung mit Koope­ra­ti­ons­part­nern vor­an getrie­ben, Pro­zes­se opti­miert und digi­ta­li­siert. Ganz kon­kret: Mit ihrer Unter­stüt­zung ist u.a. die Inte­gra­ti­on eines Herz­zen­trums in das Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum gelun­gen, ist die inter­dis­zi­pli­nä­re Inten­siv­the­ra­pie neu auf­ge­stellt wor­den, wird ein Kon­zept für robo­ti­sche Chir­ur­gie und der Bau eines Digi­ta­len Inno­va­ti­ons­zen­trums vorangetrieben.

Nicht nur fach­lich hat Prof. Dr. Astrid Wey­er­b­rock einen exzel­len­ten Ruf. Als Chef­ärz­tin mit Füh­rungs­er­fah­rung im uni­ver­si­tä­ren und nicht-uni­ver­si­tä­ren Bereich pflegt sie einen par­ti­zi­pa­ti­ven Füh­rungs­stil und schafft Sta­bi­li­tät. Sie selbst sieht sich als Ver­mitt­le­rin und Rat­ge­be­rin. Wor­auf es ihr ankommt: „Als Neu­ro­chir­ur­gin hand­le ich plan­voll und effi­zi­ent, brin­ge mei­ne lang­jäh­ri­ge Erfah­rung ein. Ich habe den Anspruch an mich, kla­re, fak­ten­ba­sier­te und pra­xis­na­he Stra­te­gien zu ver­fol­gen. Mir ist es als Pro­fes­so­rin und als Vor­ge­setz­te wich­tig, das Poten­zi­al in Men­schen zu erken­nen, sie zu befä­hi­gen und ihnen Hand­lungs­spiel­räu­me für eine erfolg­rei­che Ent­wick­lung zu geben.“

Auf ihre neue Auf­ga­be in Bay­reuth freut sie sich. „Die Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH und der Medi­zin­cam­pus Ober­fran­ken sind eine beson­de­re und erfolg­ver­spre­chen­de Kon­stel­la­ti­on, sowohl für die Ver­sor­gung einer Regi­on wie für die Aus­bil­dung jun­ger Medi­zi­ne­rin­nen und Medi­zi­ner. Bei­des zum Erfolg zu machen, das reizt mich sehr.“