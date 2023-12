Die Abfall­wirt­schaft des Land­krei­ses Kro­nach weist dar­auf hin, dass sich die Müll­ab­fuhr auf­grund der bevor­ste­hen­den Fei­er­ta­ge im gesam­ten Land­kreis wie folgt verschiebt:

An den Weih­nachts­fei­er­ta­gen wird die Abfuhr vom Mon­tag, 25.12.2023 bereits am Sams­tag, 23.12.2022 vor­ge­fah­ren. Die Abfuhr vom Diens­tag, 26.12.2023 wird am Mitt­woch, 27.12.2023 nach­ge­holt. Eben­so ver­schie­ben sich die Abfuh­ren der sich anschlie­ßen­den Tage jeweils auf den näch­sten Werk­tag. Das heißt, die Abfuhr vom Frei­tag, 29.12.2023 wird am Sams­tag, 30.12.20223 nachgeholt.

Eben­so ver­schiebt sich in der dar­auf­fol­gen­den Woche die Abfuhr vom Neu­jahrs­tag, Mon­tag, den 01.01.2024 auf Diens­tag, den 02.01.2024. Die Abfuh­ren der dar­auf­fol­gen­den Tage wer­den eben­so jeweils am näch­sten Werk­tag nachgeholt.

Da am Sams­tag, 06.01.2024 auf­grund des Fei­er­tags Hei­li­ge Drei Köni­ge kei­ne Müll­ab­fuhr statt­fin­det, wird die Abfuhr vom Frei­tag, den 05.01.2024 am Mon­tag, den 08.01.2024 nach­ge­holt. Die Abfuhr vom Mon­tag, 08.01.2024 wird auf Diens­tag, 09.01.2024 ver­scho­ben. Die Abfuh­ren an den dar­auf­fol­gen­den Tagen ver­schie­ben sich um jeweils einen Tag nach hinten.

Es wird gebe­ten, die Behäl­ter bzw. Sam­mel­säcke am Abfuhr­tag bereits ab 6.00 Uhr früh bzw. schon am Vor­abend bereit­zu­stel­len, da die Abfuhr­un­ter­neh­men bereits früh­zei­tig mit dem Dienst beginnen.