Zelt statt Turn- oder Veranstaltungshallen

Das Land­rats­amt Bam­berg errich­tet vor­rü­ber­ge­hend eine Not­un­ter­kunft für 150 Men­schen auf dem eige­nen Are­al beim Kreis­bau­hof in Memmelsdorf

Die Regie­rung von Ober­fran­ken hat alle kreis­frei­en Städ­te und Land­krei­se auf­ge­for­dert, Not­un­ter­künf­te für nicht abseh­ba­re Ent­wick­lun­gen in der Flücht­lings­un­ter­brin­gung zu mel­den. Der Land­kreis hat ent­spre­chend sei­ner Grö­ße 200 Plät­ze zur Ver­fü­gung zu stellen.

Um die Bele­gung von Turn- oder Ver­an­stal­tungs­hal­len bis auf wei­te­res zu ver­mei­den, wird das Land­rats­amt Bam­berg vor­rü­ber­ge­hend ein win­ter­fe­stes Zelt für 150 Men­schen auf dem Land­kreis­ge­län­de neben dem Kreis­bau­hof zwi­schen Mem­mels­dorf und Pödel­dorf errich­ten las­sen. Die Inbe­trieb­nah­me ist im Janu­ar geplant. Die orga­ni­sa­to­ri­schen und tech­ni­schen Fra­gen wer­den mit der Gemein­de Mem­mels­dorf im Vor­feld abgestimmt.

Was die aktu­el­le Situa­ti­on anbe­langt, so sind der­zeit über 2700 Flüch­ten­de im Land­kreis Bam­berg unter­ge­bracht. Im Novem­ber und Dezem­ber wur­den dem Land­kreis Bam­berg 300 Asyl­su­chen­de aus der Auf­nah­me­ein­rich­tung für Ober­fran­ken (AEO) in Bam­berg zuge­wie­sen. Nach der­zei­ti­gem Stand muss auch Anfang 2024 mit der glei­chen Zutei­lungs­quo­te gerech­net werden.

Um wei­ter­hin eine dezen­tra­le Unter­brin­gung zu ermög­li­chen und so die Her­aus­for­de­run­gen auf mög­lichst alle Schul­tern zu ver­tei­len, sucht das Land­rats­amt Bam­berg wei­ter nach Wohn­raum, dezen­tra­len Unter­künf­ten oder Grund­stücken für Wohn­con­tai­ner (0951/85578).