Die Weih­nachts­zeit bringt’s mit sich: Frit­teu­sen­fett, das nach Gebrauch rich­tig ent­sorgt wer­den muss. In den Abfluss soll man es nicht schüt­ten, denn dadurch kön­nen Roh­re ver­stop­fen, wenn das Fett kalt und damit hart wird. So fin­den Rat­ten eine gute Lebens­grund­la­ge und die Klär­an­la­gen wer­den belastet.

In allen Wert­stoff­hö­fen befin­den sich Sam­mel­ton­nen für Alt­fett, die kosten­los für alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zur Ver­fü­gung steht. In die Sam­mel­ton­nen gehört nur loses Fett! Und das geht am besten so: Das etwas erkal­te­te, gera­de noch flüs­si­ge Fett in eine dich­te Pla­stik­tü­te schüt­ten und voll­stän­dig aus­här­ten las­sen. Durch ein Umstül­pen der Tüte lässt sich das Fett leicht in die Ton­ne füllen.

Alt­fett ist ein wich­ti­ger Basis­stoff für Kos­me­ti­ka oder für Biodiesel

Das in den Ton­nen der Wert­stoff­hö­fe gesam­mel­te Alt­fett kommt zur Fir­ma Lesch nach Thal­mä­ssing. Dort wird es gerei­nigt und wei­ter­ver­ar­bei­tet. Viel­fach wer­den die­se auf­be­rei­te­ten Alt­fet­te in der Kos­me­tik­in­du­strie ein­ge­setzt. Auch als Brenn­stoff für Block­heiz­kraft­wer­ke wird Alt­fett verwendet.