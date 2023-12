Auf Grund der Weih­nachts­fei­er­ta­ge und des Jah­res­wech­sels fin­det der belieb­te Kulm­ba­cher Wochen­markt an fol­gen­den Ter­mi­nen nur in ein­ge­schränk­ter Form und abhän­gig von der jewei­li­gen Wit­te­rung von 7 bis 12 Uhr auf dem EKU-Platz statt: Mitt­woch, den 20. Dezem­ber 2023, 27. Dezem­ber 2023 und 3. Janu­ar 2024 sowie am Sams­tag, den 23. Dezem­ber 2023 und 30. Dezem­ber 2023. Wegen des Fei­er­ta­ges „Hei­lig Drei König“ am Sams­tag, den 6. Janu­ar 2024, wird der Kulm­ba­cher Wochen­markt auf Frei­tag, den 5. Janu­ar 2024, vor­ver­legt. Er fin­det auch hier wie gewohnt von 7 bis 12 Uhr auf dem EKU-Platz in Kulm­bach statt.