Der Ersatz­neu­bau der Brücke über die Kreck im Zuge der Kreis­stra­ße CO 19 bei Gemünda (Stadt Seß­lach) ist wie geplant noch vor der Weih­nachts­pau­se in der Bau­bran­che fer­tig­ge­stellt wor­den. Des­halb teilt der Fach­be­reich Tief­bau am Land­rats­amt Coburg mit, dass die Kreis­stra­ße CO19 ab dem kom­men­den Mon­tag, 18. Dezem­ber, zwi­schen Gemünda und Ummer­stadt wie­der frei befahr­bar ist.

Eini­ge Rest­ar­bei­ten müs­sen im kom­men­den Jahr zwar noch abge­ar­bei­tet wer­den. Die­se wer­den aber vor­aus­sicht­lich kei­ne Voll­sper­rung mehr erfor­dern. Nach Abschluss der Rest­ar­bei­ten wird die Bau­stel­le dann im Früh­jahr mit einem offi­zi­el­len Akt abgeschlossen.

Der Land­kreis dankt allen Anlie­gern für ihre Geduld und wünscht den Ver­kehrs­teil­neh­mern stets unfall­freie Fahrt.