GEROLDS­GRÜN, LKR. HOF. Am Diens­tag­abend kam es im Gemein­de­be­reich Gerolds­grün zu einem fol­gen­schwe­ren Haus­brand. Ein 47-jäh­ri­ger Bewoh­ner starb danach im Krankenhaus.

Gegen 22 Uhr teil­ten Anwoh­ner bei der Ret­tungs­leit­stel­le die Flam­men in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus im Horn­weg mit. Als die Feu­er­wehr dort ein­traf stand bereits der gesam­te Dach­stuhl in Voll­brand. Zwei Haus­be­woh­ner hat­ten inzwi­schen ver­sucht, einen 47-Jäh­ri­gen aus dem Dach­ge­schoss zu ret­ten. Rauch und Hit­ze waren aber bereits zu stark. Erst der Feu­er­wehr in Schutz­aus­rü­stung gelang es, den Bewusst­lo­sen aus sei­ner Woh­nung zu holen. Die Wie­der­be­le­bungs­ver­su­che im Ret­tungs­wa­gen zeig­ten kei­nen Erfolg und der Mann starb kurz dar­auf im Krankenhaus.

Etwa 70 Ein­satz­kräf­te der umlie­gen­den Feu­er­weh­ren waren an dem Abend im Ein­satz. Davon muss­ten sie­ben wegen einer leich­ten Rauch­ver­gif­tung behan­delt wer­den. Da die Brand­ur­sa­che noch nicht geklärt ist, hat die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den an dem Wohn­haus liegt ver­mut­lich bei über 200.000 Euro.