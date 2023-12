In Zei­ten, in denen die Welt poli­tisch aus den Fugen gera­ten scheint, setz­te am Diens­tag, 21.11.2023, die Jugend­ver­tre­tung der Stadt Wun­sie­del ein Achtungszeichen.

Die ehren­amt­lich enga­gier­ten Jugend­li­chen moti­vier­ten in Wun­sie­del leben­de Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter aus neun Natio­nen, sich an einem kul­tu­rell-kuli­na­ri­schen Fest der Viel­falt zu betei­li­gen und zu zei­gen, wie inter­na­tio­na­ler Zusam­men­halt in Wun­sie­del gelebt wird.

Die Tische bogen sich, das Essen war köst­lich, die Geschich­ten über die Kul­tur der Län­der äußerst inter­es­sant, der Aus­tausch leb­haft. Wer weiß schon, dass Schach in Arme­ni­en ein Pflicht­fach in der Schu­le ist?

Die Besu­cher­schar über­traf alle Erwar­tun­gen. Kein Wun­der, dass schon wäh­rend der Ver­an­stal­tung der Ruf nach einer Wie­der­ho­lung laut wur­de. Die Jugend­ver­tre­tung bedankt sich bei den Akteu­ren für die Unter­stüt­zung. Stell­ver­tre­tend für alle nament­lich bei Mileta Chit­chyan aus Arme­ni­en, dem isla­misch-tür­ki­schen Kul­tur­ver­ein unter Lei­tung von Cel­al Öztürk, Geor­get­te Alhout aus Jor­da­ni­en, Janet Ooi aus Malay­sia, dem ukrai­ni­schen Chor, Mari­cel Fren­zel von den Phil­ip­pi­nen, Meh­di Rasouli aus dem Iran, Fami­lie Dawas aus Syri­en und Lui­sa Kelsch aus Deutschland.

Sie alle tru­gen mit ihren inter­es­sant, viel­sei­tig und appe­tit­lich gestal­te­ten Tischen zum Gelin­gen des Fests bei. Die Zuta­ten konn­te die Jugend­ver­tre­tung den Akteu­ren aus För­der­mit­teln des Bun­des zur Ver­fü­gung stel­len. Aber was ist so ein Fest schon ohne flei­ßi­ge Hän­de im Hin­ter­grund. Auch die­sen Akti­ven möch­te die Jugend­ver­tre­tung herz­lich Dan­ke sagen: Mar­ti­na Ker­sch­baum und Hel­ga Sta­glia­no von der Senio­ren­ver­tre­tung, Jut­ta Krö­ni­ger vom Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus, Klaus Hof­mann, Dia­na Gamm und José Gar­cia von der Diakonie.

Das Fest der Viel­falt wur­de geför­dert durch das Zukunfts­pa­ket für Bewe­gung, Kul­tur und Gesund­heit, die Stif­tung SPI Stra­te­gien sozia­ler Inte­gra­ti­on, die deut­sche Kin­der- und Jugend­stif­tung, die Gesell­schaft für sozia­le Unter­neh­mens­be­ra­tung (gsub), die KOJA sowie das Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus der Stadt Wunsiedel.