An den kom­men­den Fei­er­ta­gen ver­keh­ren die Bus­se der Hof­Bus wie folgt:

24. Dezem­ber 2023: Die Lini­en 1501, 1502, 1503, 1506, 1507, 1508 und 1512 fah­ren gemäß Sonn- und Fei­er­tags­fahr­plan und enden 16 Uhr am Son­nen­platz. Die Linie 1511 endet bereits um 15.30 Uhr am Son­nen­platz. Spät­ver­kehrs­li­ni­en bedie­nen am Hei­lig Abend nicht.

An fol­gen­den Tagen fin­det der Sonn- und Fei­er­tags­fahr­plan Anwendung:

25. Dezem­ber und 26. Dezem­ber 2023

31. Dezem­ber 2023

1. Janu­ar 2024 und 6. Janu­ar 2024

Wir wün­schen unse­ren Fahr­gä­sten ein fro­hes Weih­nachts­fest und alles Gute für das Jahr 2024.