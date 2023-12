Wie beein­flusst unse­re Lebens­wei­se die Umwelt und damit auch unse­re Gesund­heit? Mit die­ser Fra­ge beschäf­tig­ten sich die Schü­le­rin­nen und Schü­ler des Dient­zen­ho­fer-Gym­na­si­um Bam­berg mit Hil­fe der Wan­der­aus­stel­lung „Nach­hal­tICH­keits­are­na“ der AOK, die vor Kur­zem in Bam­berg Sta­ti­on mach­te. Die Jugend­li­chen erforsch­ten sechs inter­ak­ti­ve Modu­le rund um die The­men Nach­hal­tig­keit, Ernäh­rung, Bewe­gung und Gesund­heit. Die Aus­stel­lung will den Jugend­li­chen ihre per­sön­li­chen Ein­fluss­fak­to­ren auf die Umwelt näher­brin­gen und ihnen Anre­gun­gen und Tipps geben, wie sie ihren eige­nen All­tag „nach­hal­ti­ger“ gestal­ten kön­nen. „Es lohnt sich, jun­ge Men­schen früh­zei­tig für das The­ma zu begei­stern, damit der Kli­ma- und Umwelt­schutz zur Selbst­ver­ständ­lich­keit wird“, so Doris Spod­dig, Gesund­heits­exper­tin bei der AOK in Bamberg.

Pra­xis­na­hes Wis­sen, wir­kungs­vol­le Tipps

Die ver­schie­de­nen Sta­tio­nen der Aus­stel­lung ver­mit­teln unter­schied­li­che Aspek­te zur Nach­hal­tig­keit. So ler­nen die Schü­le­rin­nen und Schü­ler den CO2-Ver­brauch bei der Pro­duk­ti­on von Lebens­mit­teln ken­nen. Sie erfah­ren, war­um ein Lebens­mit­tel einen gro­ßen CO2-Fuß­ab­druck ver­ur­sacht, was dies für die Umwelt bedeu­tet und wel­cher Zusam­men­hang zwi­schen Ernäh­rung und Kli­ma besteht. Wei­te­re Modu­le ver­mit­teln die Vor­tei­le des sai­so­na­len und regio­na­len Ein­kaufs von Lebens­mit­teln und klä­ren auf über die nega­ti­ve Aus­wir­kung der Lebens­mit­tel­ver­schwen­dung. „Die Besu­che­rin­nen und Besu­cher der Aus­stel­lung ler­nen zudem, wie Lebens­mit­tel rich­tig gela­gert und wie sie geschützt auf­be­wahrt wer­den kön­nen, ohne auf Pla­stik­fo­lie und Ein­mal­be­hält­nis­se zurück­zu­grei­fen“, so Doris Spod­dig. Die Sta­ti­on „Wir bewe­gen was“ run­det die Aus­stel­lung ab: Die Schü­le­rin­nen und Schü­ler ver­tie­fen ihre Kennt­nis­se über Bewe­gung und Mobi­li­tät als Teil einer gesun­den und nach­hal­ti­gen Lebens­wei­se. Sie ent­decken alter­na­ti­ve und umwelt­scho­nen­de Ver­kehrs­mit­tel und deren Bedeu­tung für den Kli­ma­schutz. „Es freut mich, wie begei­stert, inter­es­siert und eif­rig sich unse­re Schü­le­rin­nen und Schü­ler mit die­sen wich­ti­gen The­men aus­ein­an­der­set­zen“, so Bri­git­te Clea­ry, Schul­lei­te­rin des Dientzenhofer-Gymnasiums.

Aus­stel­lung buchen

Die Wan­der­aus­stel­lung „Nach­hal­tICH­keits­are­na“ rich­tet sich an Schü­le­rin­nen und Schü­ler der sieb­ten bis neun­ten Klas­sen aller Schul­ar­ten. Für Schu­len ist sie kosten­frei. Alle Inhal­te ori­en­tie­ren sich am Lehr­plan und sind in den Unter­richt inte­grier­bar. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Aus­stel­lung und wie man sie an sei­ne Schu­le holen kann, gibt es bei Doris Spod­dig von der AOK in Bam­berg unter der Ruf­num­mer 0951 9663–242 oder per E‑Mail an doris.​spoddig@​by.​aok.​de.