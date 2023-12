75. Fir­men­ju­bi­lä­um der REHAU Indu­stries SE & Co. KG – Vom Fami­li­en­un­ter­neh­men zur Fami­lie von Unternehmen

Engi­nee­ring pro­gress. Enhan­cing lives. – so lau­tet der Anspruch von REHAU. Mit sei­nen inno­va­ti­ven Pro­duk­ten und System­lö­sun­gen ver­bes­sert das Unter­neh­men das Leben der Men­schen. Nun fei­ert REHAU das 75. Jubi­lä­um und blickt gemein­sam mit Mit­ar­bei­ten­den zurück, aber vor allem voraus.

Sei es die Aria­ne-Rake­te für die Welt­raum­for­schung, die Rasen­hei­zung im Ber­li­ner Olym­pia­sta­di­on oder die U‑Bahn in Kai­ro: in allen stecken Know-how und tech­ni­sche Kom­pe­tenz von REHAU. Anpas­sungs­fä­hig­keit und ein star­kes wer­te­ba­sier­tes Fun­da­ment haben das Fami­li­en­un­ter­neh­men zur heu­ti­gen Fami­lie von Unter­neh­men gemacht, die auch zukünf­tig in nach­hal­ti­ges Wachs­tum inve­stiert. Der Fokus liegt dabei auf attrak­ti­ven Märk­ten mit Wachs­tums­po­ten­zi­al. So expan­diert die Grup­pe gera­de unter ande­rem in Afri­ka, wo kürz­lich ein süd­afri­ka­ni­sches Unter­neh­men über­nom­men wur­de, sowie in Mexi­ko: Als ein wei­te­rer Mei­len­stein der Inter­na­tio­na­li­sie­rung wird hier noch im Dezem­ber eine Pro­duk­ti­ons­stät­te für die Möbel­in­du­strie eröff­net, um der stei­gen­den Nach­fra­ge an REHAU Pro­duk­ten in Nord- und Mit­tel­ame­ri­ka gerecht wer­den zu können.

Den Grund­stein für die Erfolgs­ge­schich­te leg­te Fir­men­grün­der Hel­mut Wag­ner 1948 im gleich­na­mi­gen ober­frän­ki­schen Ort Rehau, als er auf dem Gelän­de der Frän­ki­schen Leder­fa­brik mit zwei Mann und einer Maschi­ne begann, her­kömm­li­che Mate­ria­li­en durch Kunst­stof­fe zu erset­zen und dadurch zu ver­bes­sern. Auf die Wer­te Ver­trau­en, Zuver­läs­sig­keit und Inno­va­ti­on auf­bau­end, schuf er ein erfolg­rei­ches Indu­strie­un­ter­neh­men. Im Jahr 2000 über­nah­men die Söh­ne Jobst Wag­ner als Prä­si­dent und Dr. Veit Wag­ner als Vize­prä­si­dent die Geschicke des Unter­neh­mens und ent­wickel­ten es kon­se­quent wei­ter in Rich­tung der heu­ti­gen Teil­kon­zer­ne. 2021 über­gab Jobst Wag­ner das Prä­si­di­um an Dr. Veit Wag­ner und wech­sel­te ins Vize­prä­si­di­um. Mit Nils Wag­ner als Ver­ant­wort­li­chem für REHAU New Ven­tures ist die drit­te Gene­ra­ti­on in lei­ten­der Funk­ti­on aktiv. Im Jahr 2021 ver­starb Pio­nier und Visio­när Hel­mut Wag­ner im Alter von 95 Jahren.

Heu­te ist die REHAU Group eine inter­na­tio­na­le Fami­lie von Unter­neh­men mit 190 Stand­or­ten welt­weit, 20.000 Mit­ar­bei­ten­den und einem Jah­res­um­satz von über 4,5 Mil­li­ar­den Euro. Mit Mer­a­xis, REHAU New Ven­tures, RAUM­E­DIC, REHAU Auto­mo­ti­ve und REHAU Indu­stries ver­eint die Grup­pe fünf Teil­kon­zer­ne unter einem Dach. Das Erfolgs­re­zept sind Pio­nier­geist, ein star­kes, wer­te­ba­sier­tes Fun­da­ment und die eige­ne Anpas­sungs­fä­hig­keit. Neben dem Blick über den Tel­ler­rand, gehö­ren eine aus­ge­wo­ge­ne Balan­ce zwi­schen Erfah­rung und dem Mut zum Risi­ko und nicht zuletzt die Bereit­schaft, sich fort­wäh­rend wei­ter­zu­ent­wickeln, zur DNA der Unter­neh­mens­grup­pe. Dr. Veit Wag­ner, Prä­si­dent der REHAU Group, ist über­zeugt: „Ver­än­de­run­gen bie­ten frucht­ba­ren Boden für neue Gedan­ken sowie Inno­va­tio­nen, die uns lang­fri­stig wett­be­werbs­fä­hig machen.“ Bereits 1958 extru­dier­te REHAU das erste Fen­ster­pro­fil aus Kunst­stoff. 1987 stell­te das Unter­neh­men die erste Schie­be­hül­sen­tech­nik zur Ver­bin­dung von Roh­ren vor und ver­kauf­te seit­dem eine Mil­li­ar­de Stück. Heu­te ent­hält jedes drit­te Auto in Euro­pa Kom­po­nen­ten des Poly­mer­spe­zia­li­sten. 400.000 Kilo­me­ter REHAU Mikro­ka­bel­roh­re ver­bin­den Men­schen auf der gan­zen Welt. Und mit rund 100 Patent­an­mel­dun­gen pro Jahr zählt REHAU zu den Top-Patent­an­mel­dern Deutschlands.

Dabei gestal­tet das Unter­neh­men die Zukunft so nach­hal­tig wie mög­lich, denn bei allen Ent­schei­dun­gen ist Nach­hal­tig­keit fest in der Stra­te­gie ver­an­kert. Bereits in den 1950er Jah­ren führ­te REHAU Kunst­stoff­ab­fäl­le in sei­ne Pro­duk­ti­ons­pro­zes­se zurück. Ende der 1980er Jah­re hat das Unter­neh­men zudem die Ent­wick­lung von Ent­sor­gungs­kon­zep­ten initi­iert. Heu­te sind Kreis­lauf­wirt­schaft, zukunfts­ori­en­tier­te Ener­gie­ver­sor­gung sowie die För­de­rung der Viel­falt zen­tra­le Unter­neh­mens­the­men auf dem Weg zu noch mehr Nach­hal­tig­keit. So strebt REHAU bis 2025 eine Stei­ge­rung des Recy­cling­an­teils in der Pro­duk­ti­on auf 20 Pro­zent an. Mehr als die Hälf­te der REHAU Fen­ster­pro­fi­le haben bereits heu­te einen Anteil von bis zu 75 Pro­zent an Recy­cling-Gra­nu­lat. Bis 2035 möch­te die Grup­pe welt­weit CO2-neu­tral pro­du­zie­ren. An ein­zel­nen Stand­or­ten ist dies schon heu­te umgesetzt.

So arbei­tet REHAU mit einem star­ken Kom­pass über Unter­neh­mens­gren­zen hin­weg an einer nach­hal­ti­gen und inno­va­ti­ven Zukunft – gemäß dem Leit­mo­tiv „Engi­nee­ring Pro­gress. Enhan­cing lives.“ – für die Gene­ra­tio­nen von morgen.

Die REHAU Group ver­eint mit Mer­a­xis, REHAU New Ven­tures, RAUM­E­DIC, REHAU Auto­mo­ti­ve und REHAU Indu­stries star­ke Unter­neh­men unter einem Dach. Mit poly­me­r­ba­sier­ten Lösun­gen erwirt­schaf­tet das Fami­li­en­un­ter­neh­men einen Jah­res­um­satz von über 4,5 Mil­li­ar­den Euro. Mehr als 20.000 Men­schen sind für die Unter­neh­mens­grup­pe tätig, die im Lau­fe eines Jahr­hun­derts eigen­stän­dig gewach­sen ist. Lei­den­schaft­lich und enga­giert ent­wickeln, fer­ti­gen und ver­trei­ben die Mit­ar­bei­ten­den an über 190 Stand­or­ten Pro­duk­te und Lösun­gen für die Automobil‑, Bau‑, Möbel‑, Material‑, Medi­zin- und Indu­strie­tech­nik mit einem gemein­sa­men Ziel: das Leben durch den Ein­satz inno­va­ti­ver, nach­hal­ti­ger Tech­no­lo­gien zu ver­bes­sern – Engi­nee­ring pro­gress. Enhan­cing lives.