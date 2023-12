Akti­on des För­der­ver­eins Wild­park Hunds­haup­ten e.V.

Die ein­zi­ge in Mit­tel­eu­ro­pa und damit auch in Deutsch­land natür­lich vor­kom­men­de Schild­krö­ten­art ist gemäß Roter Liste „vom Aus­ster­ben bedroht“. Der Wild­park Hunds­haup­ten möch­te hier einen Bei­trag zur Erhal­tung lei­sten und die­se Tier­art nicht nur prä­sen­tie­ren, son­dern auch poten­zi­el­le Nach­zuch­ten für Aus­wil­de­rungs­pro­jek­te zur Ver­fü­gung stellen.

Der För­der­ver­ein Wild­park Hunds­haup­ten e.V. sam­melt des­halb Spen­den für den Neu­bau einer Anla­ge für die Frän­ki­sche Sumpf­schild­krö­te. Die geplan­te Tier­an­la­ge soll neben dem bestehen­den Wei­her im Wild­park entstehen.

Wer das Vor­ha­ben des För­der­ver­eins unter­stützt, trägt mit sei­ner Spen­de nicht nur zur wert­vol­len Arbeit des Wild­parks bei, son­dern lei­stet ganz direkt einen Bei­trag zum Arten­schutz. Gespen­det wer­den kann über die Crowd­fun­ding-Platt­form der VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG unter www​.vrbank​-bam​berg​-forch​heim​.de/​c​r​o​w​d​f​u​n​d​ing.

Ins­ge­samt hat sich der För­der­ver­ein das Ziel gesetzt, 8.500 Euro mit­hil­fe des Crowd­fun­dings ein­zu­sam­meln, um das Aus­wil­de­rungs­pro­jekt in die Tat umzu­set­zen. Bei erfolg­rei­cher Finan­zie­rung wird das Pro­jekt im Früh­jahr 2024 in Eigen­lei­stung umge­setzt. Soll­te mehr Geld zusam­men­kom­men als für das Pro­jekt benö­tigt wird, wer­den die zusätz­li­chen Gel­der für Qua­ran­tä­ne­becken oder zoo­päd­ago­gi­sche Instal­la­tio­nen am Gehe­ge verwendet.

