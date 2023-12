Nach den bei­den Auf­trit­ten gegen das Füh­rungs­duo Rhön­dorf und Erfurt wird der TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach zum Abschluss der Hin­run­de am 13. Spiel­tag der BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga noch ein­mal voll gefor­dert. Am Don­ners­tag­abend (19 Uhr) gastiert der ambi­tio­nier­te Nach­wuchs des deut­schen Mei­sters ratio­ph­arm ulm, die Oran­ge Aca­de­my, in der Hans-Jung-Hal­le. Die Haus­her­ren wol­len nach einer Vie­rer-Nie­der­la­ge-Serie in die Erfolgs­spur zurück und mit einem Heim­sieg ein histo­ri­sches Jahr 2023 – zwei run­de TSV-Jubi­lä­en und der ProB-Auf­stieg – beenden.

Die letzt­lich erfolg­lo­se furio­se Auf­hol­jagd gegen Erfurt hat bei den Güß­ba­chern, die zusam­men mit Ehin­gen und Schwen­nin­gen ein Trio am Tabel­len­en­de zie­ren, sicher im ersten Moment Ent­täu­schung und Frust her­vor­ge­ru­fen, hat aber auch gezeigt, dass das Völkl-Team mit Kampf­geist und dem Prä­di­kat des „Nie-Auf­ge­bens“ viel bewir­ken kann. Der fina­le 23:6‑Lauf gegen Erfurt hat sicher Selbst­ver­trau­en in die eige­nen Stär­ken geschaf­fen. „Wir wol­len uns dies­mal selbst beloh­nen und einer hof­fent­lich vol­len Hal­le unse­re Tugen­den zei­gen“, blickt der Head­coach, der in die­ser Woche auch von psy­cho­lo­gi­scher Sei­te viel rich­ten muss­te, erwar­tungs­voll auf das dies­jäh­ri­ge Fina­le vor der zwei­wö­chi­gen Pause.

Einer­seits steht fest, dass die Ulmer mit ihren her­vor­ra­gen­den Pro­fi­be­din­gun­gen – die Oran­geA­ca­de­my ist einer der Nach­wuchs-Top­adres­sen in Deutsch­land – und zwei­ma­li­gem Trai­ning am Tag über ande­re Basics als der TSV ver­fü­gen, ande­rer­seits weiß man aber bei Farm­teams nie genau, in wel­cher Auf­stel­lung sie spie­len. Mark Völkl nennt dies zu Recht „unbe­re­chen­bar“. In die­se Kate­go­rie fällt deren 65:81-Auswärtsniederlage beim Kel­ler­kind in Spey­er und auch am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de das 78:93 in Ober­ha­ching. In der noch etwas feh­len­den Kon­stanz liegt sicher­lich die TSV-Chan­ce, die aber auch ihrer­seits erst ein­mal ihre Trumpf­kar­ten zei­gen müs­sen. Nur mit einer Full-Time-Kon­zen­tra­ti­on ist gegen die Man­nen aus der Stadt des deut­schen Mei­sters etwas zu erben.

Knö­chel, Hüf­te, Fin­ger, die­se drei Kör­per­tei­le von Spiel­füh­rer Alex Engel, Manu­el Feu­er­pfeil und Erik Land sor­gen für ver­let­zungs­be­ding­te Fra­ge­zei­chen die­ses TSV-Tri­os. Land fei­er­te als Ex-BBL-Spie­ler gegen Erfurt ein zufrie­den­stel­len­des Come­back, half dem Team enorm unter den Kör­ben, ehe er sich bei einem erfolg­rei­chen Korb zu Beginn des Schluss­ab­schnitts ver­letz­te. Sein zwei­ter TSV-Ein­satz bin­nen fünf Tagen wäre gewinnbringend.

Abso­lu­ter „Über­flie­ger“ ist bei den Gästen Maxi­mi­li­an Lan­gen­feld, der in zehn Spie­len 265 Punk­te mar­kier­te: Die Quo­ten von 44 Pro­zent (Drei­er) und 66 (Zwei­er) spre­chen Bän­de, auch erziel­te er in Par­tien schon ein­mal 40 bzw. 38 Punk­te. Schielt man auf die Scorer-Liste, so sind im zwei­stel­li­gen Bereich noch wei­te­re drei Akteu­re gut ver­tre­ten. Mit Noa Essen­gue (Schnitt 21) haben die „Oran­gen“ ein ganz beson­de­res Talent in ihren Rei­hen; der 16-Jäh­ri­ge Fran­zo­se steht 32 Minu­ten auf dem Feld. Der vom FC Bay­ern Mün­chen gekom­me­ne Alec Arig­ba­ta hat einen 14-Punk­te-Schnitt und Phil­ipp Hecker kommt auf knapp 10 Punkte.

Ein Wie­der­se­hen könn­te der TSV mit Jonas Zilins­kas, der in den letz­ten Jah­ren sowohl das TSV- als auch das BBC Coburg-Tri­kot trug, fei­ern. Der 17-Jäh­ri­ge war­tet aber noch auf sei­nen ersten ProB-Punkt und hat­te erst drei Wurf­ver­su­che in sei­nen bis­he­ri­gen sie­ben Spielen.

Wie schon bei den Erfur­ter Stats dür­fen sich die Brei­ten­güß­ba­cher nicht davon beein­drucken las­sen, son­dern sich auf ihre Qua­li­tä­ten besin­nen, soll­ten aber unter ihrem Tur­no­ver-Durch­schnitts­wert von 18 blei­ben und auch bei der Drei­er­quo­te ist noch „Luft nach oben“ (28 Prozent).

Sum­ma sum­ma­rum: „Geschen­ke“ gibt es für den TSV zum Jah­res­ab­schluss sicher nicht, ein Weih­nachts­prä­sent in Form eines Heim­sie­ges muss hart erar­bei­tet werden.

Brei­ten­güß­bach: Bau­er, Dip­pold, Engel, Feu­er­pfeil, Klaus, Land, Nies­lon, Ste­phan, Trummeter, Wag­ner, Wal­de, Wörrlein

Bert­ram Wagner