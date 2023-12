Der BBC Bay­reuth steht wie­der in der Ober­fran­ken­hal­le auf dem Par­kett. Am Frei­tag (22. Dezem­ber 2023) emp­fängt die Mann­schaft von Head Coach Mla­den Dri­jen­cic RASTA Vech­ta II zum 13. Spiel­tag der BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga ProA. Der BBC will der Zweit­ver­tre­tung der Nie­der­sach­sen das Nach­se­hen geben und gleich­zei­tig nach der unglück­li­chen Nie­der­la­ge bei den PS Karls­ru­he LIONS in die Erfolgs­spur zurückkehren.

Das Spiel unter den Bret­tern an sich rei­ßen soll dann auch wie­der Esa Ahmad. Des­sen Ver­trag wur­de unter der Woche bis zum Sai­son­ende ver­län­gert. Für Dri­jen­cic ist Esa eine enor­me Berei­che­rung für die Mann­schaft: „Er hat sich her­vor­ra­gend mensch­lich und sport­lich in das Team inte­griert. Er ist sehr schnell an das Level der sport­li­chen Erwar­tun­gen her­an­ge­kom­men, was kei­ner von uns nach einer so lan­gen Pau­se erwar­tet hatte.“

Wich­tig zu wis­sen für die Fans in der Ober­fran­ken­hal­le: Am Frei­tag­abend fin­det im Sport­park gleich­zei­tig das Eis­hockey-Spiel der Bay­reuth Tigers gegen die Höch­stadt Alli­ga­tors statt. Ent­lang des Haupt­ein­gangs wird der Zugang zur Ober­fran­ken­hal­le gekenn­zeich­net, um die Lauf­we­ge für die Fan­grup­pen zu tren­nen und ver­ein­fa­chen. Die Fan­bus­se der Eis­hockey-Anhän­ger wer­den an der Stra­ße am Sport­park auf Höhe des WWG par­ken. Bas­ket­ball-Besu­cher mit VIP-Zugang müs­sen die Anfahrt zur Hal­le über den beschrank­ten Zugang zwi­schen Ober­fran­ken­hal­le und WWG neh­men. Der Zugang über die Schran­ke am SVB-Hal­len­bad wird nicht mög­lich sein.

Spiel­be­ginn in der Ober­fran­ken­hal­le ist um 19 Uhr.