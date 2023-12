Stol­ze Lei­stung in der vor­weih­nacht­li­chen Zeit

In Bam­berg, am Stand­ort der Jugend­feu­er­wehr / Lösch­grup­pe Wun­der­burg, war der 16. Dezem­ber 2023 ein Tag des Stol­zes und der Lei­stung. Eini­ge enga­gier­te Jugend­li­che stell­ten sich der anspruchs­vol­len Her­aus­for­de­rung, die Baye­ri­sche Jugend­lei­stungs­prü­fung zu erlan­gen. Unter den wach­sa­men Augen von Stadt­brand­rat Flo­ri­an Kai­ser, Stadt­brand­mei­ster Maxi­mi­li­an Len­gel und Stadt-Jugend­feu­er­wehr­wart Alex­an­der Wil­helm bewie­sen sie in je fünf Ein­zel- und Trup­p­übun­gen sowie einer theo­re­ti­schen Prü­fung ihr fun­dier­tes Wis­sen und Kön­nen. Das rich­ti­ge und erfolg­rei­che Durch­füh­ren der Übun­gen wur­de durch zwei Schieds­rich­ter und einem Zeit­neh­mer des Kreis­feu­er­wehr­ver­ban­des Bam­berg protokolliert.

Die Übun­gen umfass­ten prak­ti­sche Feu­er­wehr­tä­tig­kei­ten wie aus­zugs­wei­se das Aus­rol­len eines C‑Schlauches, Aus­wer­fen einer Ret­tungs­lei­ne, Vor­be­rei­tung eines CM-Strahl­rohes, Anle­gen des Ret­tungs­kno­tens und das Kup­peln von Saug­schläu­chen. Die Jugend­li­chen spie­gel­ten die inten­si­ve Aus­bil­dung wider, die sie von ihrem Aus­bil­der Jan Sie­ber erhal­ten hat­ten. Die Schieds­rich­ter Edgar Dün­kel und Alex­an­der Ohme äußer­ten sich sehr posi­tiv über die durch­ge­führ­ten Lei­stun­gen der Jugend­li­chen. Dün­kel, der sich an sein erstes Abzei­chen aus dem Jahr 1978 erin­ner­te, teil­te sei­ne Emo­tio­nen und ver­mit­tel­te damit eine tie­fe Ver­bun­den­heit zur Tra­di­ti­on der Feu­er­wehr. Auch er leg­te das Abzei­chen damals in der Jugend­feu­er­wehr Bam­berg ab. Mitt­ler­wei­le ist er seit Jah­ren im Land­kreis wohn­haft und lei­stet dort sei­nen Feuerwehrdienst.

Alex­an­der Ohme nutz­te die Gele­gen­heit, um den Jugend­li­chen die Bedeu­tung des Abzei­chens und des­sen kor­rek­te Trag­wei­se näher­zu­brin­gen. Er beton­te, dass die Jugend­lei­stungs­span­ge nicht nur ein Zei­chen der Lei­stung in der Jugend­feu­er­wehr ist, son­dern auch in der akti­ven Feu­er­wehr­zeit mit Stolz getra­gen wer­den darf. Dies wur­de von Stadt­brand­rat Flo­ri­an Kai­ser bestä­tigt, der selbst einst das Abzei­chen ableg­te und seit­her an sei­ner Uni­form präsentiert.

Die Prü­fung war für alle Teil­neh­men­den eine Demon­stra­ti­on ihres Enga­ge­ments und ihrer Fähig­kei­ten, wobei Dami­an Czu­pa­j­lo beson­de­re Aner­ken­nung zuteil­wur­de, da er die Prü­fung mit null Feh­ler­punk­ten bestand. Beim Emp­fang der Jugend­lei­stungs­span­gen war der Stolz und die Freu­de aller Jugend­li­chen deut­lich zu spü­ren. Die Ver­an­stal­tung ende­te mit einer gemein­sa­men Auf­stel­lung vor dem Feu­er­wehr­haus, das die erfolg­rei­chen Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer sowie ihre Aus­bil­der und die stol­zen Ver­tre­ter der Feu­er­wehr­füh­rung zeigt. Ein Moment, der die Gemein­schaft und den Zusam­men­halt inner­halb der Feu­er­wehr Bam­berg unterstreicht.

Alex­an­der Ohme