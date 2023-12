The­ken­dienst für den guten Zweck – Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp und Gastro­no­men über­rei­chen Spen­den­scheck für den Verhütungsmittelfonds.

Bereits zum zwei­ten Mal stand in die­sem Jahr Bam­bergs Zwei­ter Bür­ger­mei­ster und Sozi­al­re­fe­rent Jonas Glü­sen­kamp am Sand­ker­wa­don­ners­tag bis spät in die Nacht in der Bar „Klein­stadt­ha­fen“ am Lein­ritt hin­term Tre­sen und hat Cock­tails für den guten Zweck aus­ge­schenkt. 1000 Euro sind dabei zusam­men­ge­kom­men und die wur­den nun vom Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp, dem Gastro­no­men Sven Gol­ler („Das Schwar­ze Schaf“) sowie der Betriebs­lei­tung des „Klein­stadt­ha­fen“, Anja Schnei­de­reit, an die Schwan­ge­ren­be­ra­tungs­stel­len zugun­sten des Vehü­tungs­mit­tel­fonds für Men­schen mit gerin­gem Ein­kom­men übergeben.

Frau­en und Män­ner, die in der Stadt oder dem Land­kreis Bam­berg leben und sozia­le Hil­fen, wie z.B. Wohn­geld, Kin­der­zu­schlag oder Arbeits­lo­sen­geld II bezie­hen, kön­nen die Über­nah­me der Kosten für Ver­hü­tungs­mit­tel bean­tra­gen. Dar­un­ter fal­len alle Ver­hü­tungs­mit­tel wie Pil­le, 3‑Monatspritze, Spi­ra­le und Hor­mon­im­plan­tat aber auch eine Ste­ri­li­sa­ti­on sowohl beim Mann als auch bei der Frau. Der Antrag auf Über­nah­me der Kosten kann bei den Schwan­ge­ren­be­ra­tungs­stel­len von pro fami­lia, Donum Vitae oder des Land­krei­ses gestellt werden.

Wenn wenig Geld zur Ver­fü­gung steht, reicht es oft nicht mehr für Ver­hü­tungs­mit­tel. Die­se Erfah­rung machen die Schwan­ge­ren­be­ra­tungs­stel­len häu­fig in ihrer Bera­tungs­ar­beit. „Frau­en mit gerin­gem Ein­kom­men kön­nen Ver­hü­tungs­mit­tel häu­fig nicht mehr finan­zie­ren. Da ist es eine enor­me Hil­fe, wenn die­se Kosten über den Ver­hü­tungs­mit­tel­fonds über­nom­men wer­den kön­nen. Wir sind sehr froh über die­ses Ange­bot,“ so Freya Zech­mair, Geschäfts­füh­re­rin von pro fami­lia. „Ziel des neu ein­ge­rich­te­ten Fonds ist es, Frau­en und Män­nern auch bei gerin­gem Ein­kom­men einen Zugang zu siche­ren Ver­hü­tungs­mit­teln zu erleich­tern und ihr Recht auf eine selbst­be­stimm­te Fami­li­en­pla­nung und Sexua­li­tät zu stär­ken“, ergänzt Rebec­ca Zieg­ler von der Schwan­ge­ren­be­ra­tungs­stel­le des Landratsamtes.

„Vie­le Din­ge, die wir nicht gelöst bekom­men, die lan­den bei Ihnen in den Bera­tungs­stel­len. Sie sind ein wich­ti­ges Auf­fang­becken und dafür bin ich Ihnen sehr dank­bar“, betont Bür­ger­mei­ster Glü­sen­kamp. Es sei wich­tig, Frau­en und Män­nern auch bei gerin­gem Ein­kom­men einen Zugang zu siche­ren Ver­hü­tungs­mit­teln zu erleich­tern und so ihr Recht auf eine selbst­be­stimm­te Fami­li­en­pla­nung und Sexua­li­tät zu stär­ken. So könn­ten unge­woll­te Schwan­ger­schaf­ten und Schwan­ger­schafts­ab­brü­che ver­mie­den werden.

Glü­sen­kamp lässt kei­nen Zwei­fel dar­an, dass er auch am Ker­wa­don­ners­tag 2024 wie­der den The­ken­dienst im „Klein­stadt­ha­fen“ über­neh­men wird, um für einen guten Zweck zu sam­meln. „Mir macht das unglaub­lich viel Spaß. Man kommt mit den Men­schen ins Gespräch und kann hier und da wich­ti­ge Auf­klä­rungs­ar­beit leisten. “

Info

Die Schwan­ge­ren­be­ra­tungs­stel­len erle­ben in den letz­ten Jah­ren eine star­ke Zunah­me derer, die auf den Ver­hü­tungs­mit­tel­fonds ange­wie­sen sind und freu­en sich daher über jede Spende!

Spar­kas­se Bamberg

Land­rats­amt Bamberg

DE58 7705 0000 0000 0710 01

BIC: BYLADEM1SKB

Ver­wen­dungs­zweck: 41200.379793 (Die Num­mer beim Ver­wen­dungs­zweck ist wich­tig, damit das Geld kor­rekt ver­bucht wer­den kann.)