Prinz Andre­as ver­leiht erst­mals die Her­zo­gin-Vic­to­ria-Adel­heid-Nadel persönlich

Erste Weih­nachts­fei­er ver­eint mit Herzogstand

Auf der Weih­nachts­fei­er der Schüt­zen­ge­sell­schaft Coburg 1554 e.V. blick­te Ober­schüt­zen­mei­ster Ste­fan Stahl auf ein ereig­nis­rei­ches Jahr zurück: „Ich freue mich, dass wir erst­mals mit unse­ren neu­en Schüt­zen­brü­dern und ‑schwe­stern vom Her­zogs­tand gemein­sam Weih­nach­ten fei­ern und in eine gemein­sa­me Zukunft blicken. Ein wei­te­res High­light war unser Vogel­schie­ßen, von man­chen auch als Cabrio­let Schüt­zen­fest beti­telt. Selbst Zau­be­rer Mar­ce­li­ni zoll­te uns sei­nen Respekt auf der Königs­ta­fel vor ein paar Wochen, da wir es geschafft hat­ten, ein Fest­zelt weg zu zau­bern, was ihm bis­her noch nicht gelang. Die gro­ße Her­aus­for­de­rung wird für uns sein, trotz des enor­men Kosten­auf­wands even­tu­ell ein neu­es im kom­men­den Jahr wie­der erschei­nen zu las­sen. Weih­nach­ten ist das Fest des Frie­dens und der Hoff­nung. Im Gegen­satz zu den Kri­sen und den Krie­gen auf der Welt geht es bei uns har­mo­nisch zu, da wir im Ver­ein alle ver­eint an einem Strang zie­hen.“ Stahls Dank ging an alle Mit­glie­der, die sich uner­müd­lich ehren­amt­lich enga­gie­ren. Den Jah­res Ehren­tel­ler bekam die 1. Schüt­zen­mei­ste­rin Chri­sti­na Zeit­ner, die sich sowohl als Sport­schüt­zin sowie als Funk­tio­nä­rin sehr enga­giert. Den „Ehren Ted­dy­bä­ren“ für Bären­star­ke Dien­ste bekam Edda Stahl.

Für 2024 ste­hen bereits neue Her­aus­for­de­run­gen an. Die Schieß­an­la­ge wird auf den neue­sten Stand der Tech­nik gebracht und die modern­ste weit und breit sein. Die Bezirks­mei­ster­schaf­ten wer­den, wenn alles nach Plan läuft, erst­mals zum gro­ßen Teil bereits im Früh­ling auf den voll elek­tro­ni­schen Stän­den in Coburg aus­ge­tra­gen. Eine gro­ße Abord­nung wird den Paten­schafts Ver­ein in Mürz­zu­schlag besu­chen, end­lich den Bann beim Freund­schafts­schie­ßen bre­chen und erst­mals die Öster­rei­cher besie­gen. Und es wird ein son­ni­ges Vogel­schie­ßen geben, bei dem die 1000 Hek­to­li­ter (Bier)Marke geknackt wird.

Erst­mals in der Geschich­te der Schüt­zen­ge­sell­schaft Coburg wur­de die Her­zo­gin-Vic­to­ria-Adel­heid-Nadel an den besten Schüt­zen des Weih­nachts­schie­ßens ver­ge­ben. Die­se Tra­di­ti­on wur­de vom Her­zogs­tand über­nom­men, der heu­er der SG fusio­nier­te. Zu die­sem Anlass wur­de die Aus­zeich­nung mit einem Reli­ef der Her­zo­gin in Hand­ar­beit aus mas­si­vem Sil­ber neu­ge­stal­tet. Sei­ne Hoheit Andre­as Prinz von Sach­sen-Coburg und Gotha, des­sen Groß­mutter sie ist, und Prinz Huber­tus haben den Ent­wurf hoch offi­zi­ell zur künf­ti­gen Ver­lei­hung freigegeben.

Prinz Andre­as, der Pro­tek­tor der Schüt­zen­ge­sell­schaft ließ es sich nicht neh­men, sie per­sön­lich an den Sie­ger zu über­rei­chen und zu gra­tu­lie­ren. Die Über­ra­schung war per­fekt. Denn aus­ge­rech­net Jung­schüt­ze Noah Heer­de­gen, ein pas­sio­nier­tes Nach­wuchs­ta­lent, der Enkel des frü­he­ren Ober­schüt­zen­mei­sters vom Her­zogs­tand war mit einem 73 Tei­ler der glück­li­che Gewinner.