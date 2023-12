Begrüßt wer­den konn­te Hans Eber­lein, Rad­ver­kehrs­be­auf­trag­ter und Mobi­li­täts­pla­ner des Land­krei­ses Forch­heim. Er ist dabei, eine Mobi­li­täts­pla­nung für den gesam­ten Land­kreis Forch­heim zu erar­bei­ten. Im Vor­der­grund steht dabei die För­de­rung des Fahr­rad­fah­rens (auch bezüg­lich des Berufs­ver­kehrs) und bes­se­re Lösung für die Ver­kehrs­ket­te Fahr­rad-ÖPNV. Auch digi­ta­le Ver­kehrs­lö­sun­gen sind gefragt. Hier siund alle Bür­ger und auch die Ver­bän­de (wie der VCD) zur Mit­ar­beit ein­ge­la­den. Die Betei­li­gung ist (nur im Inter­net) mög­lich, nur bis 17.12.2023, unter umfra​ge​.plan​werk​.de/​s​/​l​k​r​-​f​o​r​c​h​h​e​i​m​-​m​o​b​i​l​i​t​aet. Von dort kommt man auch auf eine Ideen­kar­te, auf der eige­ne Vor­schlä­ge gemacht wer­den kön­nen. Auch ist Herr Eber­lein per­sön­lich für Vor­schlä­ge in Sachen „Mobi­li­tät“ offen: hans.​eberlein@​lra-​fo.​de oder Tel. FO (09191)86 2516.

Wenn Sie Mobi­li­täts­vor­schlä­ge haben: Bit­te zusätz­lich an uns schicken, damit wir die­se ggf. auch unter­stüt­zen können!

Aus­ge­hend von die­ser Dis­kus­si­on wur­de die Rad­ver­kehrs­si­tua­ti­on im Land­kreis dis­ku­tiert, und hier ins­be­son­de­re der geplan­te Metro­pol­rad­weg Bam­berg-Forch­heim-Erlan­gen-Nürn­berg. Trotz der schwie­ri­gen Pla­nungs­si­tua­ti­on (durch eine Viel­zahl von Bau­last­trä­gern) schrei­te die Pla­nung voran.

Auch wur­de eine häu­fig anzu­tref­fen­de Rad­wegs­i­ta­ti­on ange­spro­chen: Die mei­sten Über­land­rad­we­ge ende­ten am Orts­an­fang jeder Gemein­de, so dass dort vie­le Rad­fah­rer gefah­ren­träch­tig die Stra­ßen­sei­te wech­seln müss­ten. Angeb­lich sei dies auf recht­li­che Vor­schrif­ten zurück­zu­füh­ren. In ande­ren Land­krei­sen gebe es aber Bei­spie­le, dass dies bes­ser gelöst wer­den kann. Wir wer­den ver­su­chen, hier Nähe­res zu erfahren.

Wei­ter wur­de dar­auf hin­ge­wie­sen, dass der VCD die Mög­lich­keit hat, zu 2 Bebau­ungs­plä­nen in Forch­heim Stel­lung zu neh­men. Für das neue Gewer­be­ge­biet hin­ter der Poli­zei gab es kei­ne Anre­gun­gen, wäh­rend im Bereich der Karl-Schweng­ler-Stra­ße die Pla­nung einer Quer­ver­bin­dunn von der Bay­reu­ther Stra­ße zum Fuß/​Radweg an der Wie­sent ange­regt wur­de. Dies wird vom VCD gegen­über der Stadt Forch­heim auch ver­tre­ten werden.

Ein wei­te­rer Dis­kus­si­ons­punkt war Tem­po 30 in der Äuße­ren Nürn­ber­ger Stra­ße. Der VCD möch­te den Beginn stadt­ein­wärts um ca.200 m nach Süden ver­la­gern, so dass im Bereich der Tru­bach­brücke bereits Tem­po 30 gilt. Die Stadt Forch­heim hat dies mit der (Haupt-) Begrün­dung abge­lehnt, die Wohn­be­bau­ung begin­ne erst da, wo das Tem­po-30-Schild heu­te steht. Durch diver­se Fotos konn­te nach­ge­wie­sen wer­den, dass dies nicht rich­tig ist. Der VCD wird des­halb noch­mals die Initia­ti­ve ergreifen.

Schließ­lich wur­de noch mit­ge­teilt, dass die ört­li­che VCD-Grup­pe nun als „Kreis­grup­pe Forch­heim“ fir­miert. Dadurch soll auch nach außen gezeigt wer­den, dass die VCD-Grup­pe für alle The­men aus den Berei­chen „Umwelt + Ver­kehr“ im gesam­ten Land­kreis Forch­heim zustän­dig ist. Das Haupt­au­gen­merk des VCD liegt auf För­de­rung des Zu-Fuß-Gehens, Rad­fah­rens und des ÖPNV. Auch die Belan­ge umwelt­be­wuss­ter Auto­fah­rer wer­den vertreten.

Trotz der Umbe­nen­nung der VCD-Grup­pe in Kreis­grup­pe bleibt die E‑Mail-Ver­bin­dung gleich: vcd@hoernlein‑r.de.

Der näch­ste VCD-Info­Treff fin­det außer­plan­mä­ßig am Mitt­woch, 20.12.2023, 19.00 Uhr statt, nur im Inter­net: https:/meet.jit.si/VCD-FO-InfoTreff.

Ab Janu­ar 2024 fin­den die Treffs wie­der am letz­ten Mitt­woch eines jeden Monats statt, im Janu­ar also am 31.01.2024. Ger­ne sind wir bereit, ein sol­ches Tref­fen auch hybrid zu orga­ni­sie­ren. Wer Inter­es­se an einem per­sön­li­che Tref­fen hat, möge sich bit­te bald mel­den, damit ein Raum orga­ni­siert wer­den kann!

Zu guter letzt: Der VCD möch­te bun­des­weit eine Akti­on für den siche­ren Schul­weg durch­füh­ren. 1976 sind 92 % aller Erst­kläss­le­rIn­nen zu Fuß zur Schu­le gekom­men, heu­te ist es nicht ein­mal ein Drit­tel. Der Infor­ma­ti­ons­be­darf ist rie­sig, nicht nur bei Eltern, son­dern auch bei Leh­ren­den und päd­ago­gi­schen Fach­kräf­ten. Kin­der müs­sen selbst­stän­dig und sicher­mo­bil sein können.

Der VCD möch­te des­halb sei­ne Mobi­fi­bel neu auf­le­gen und an Schu­len, Eltern und Eltern­initiativen kosten­frei abge­ben kön­nen (vgl. den anhän­gen­den Info­brief). Wir möch­ten dies für Stadt und Land­kreis Forch­heim unter­stüt­zen und bit­ten num Ihre Spen­de auf das Spen­den­kon­to des VCD e. V., Wall­stra­ße 58, 10179 Ber­lin bei der GLS Gemein­schafts­bank e. G., IBAN: DE78 4306 0967 1132 9178 01. Die Spen­de ist steu­er­lich absetz­bar. Bit­te geben Sie als Ver­wen­dungs­zweck „Mobi­fi­bel“ und den Code des VCD Forch­heim an: C6205.

Info Kin­der Mobil